全國每戶平均2.52人創低 專家：小宅化趨勢持續

內政部統計顯示，至今年4月底，全國平均每戶人口僅2.52人，創歷史新低。專家分析，每戶人口減少降低民眾空間需求，從未來趨勢來看，2房產品將持續成為賣最快的產品，小宅化趨勢持續發展中。

根據內政部最新統計月報顯示，今年4月底平均每戶僅2.52人，寫下歷史新低；主要都會區中，以台北市平均每戶2.35人最少，最多的台中市平均每戶2.67人。

進一步比較2020年到今年4月的戶量變化，改變最多的也是台中市，2020年平均每戶為2.81人，至2024年4月每戶2.67人，平均每戶減少0.14人，減幅居六大都會區之冠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿分析，此趨勢可能與住宅型態逐漸由透天厝的大家庭模式，轉為集合式住宅的小家庭有關，入住也會分戶設籍，以利享有自用住宅優惠，但此舉會導致平均戶量減少。

曾敬德表示，平均每戶人口減少已成為趨勢，經統計發現，台灣現在三代同堂比例減少、核心家庭比例減少，單親比例則略增；其中變化最顯著的就是單人戶數量大幅增加，影響主因除單身人口增加外，人口老化趨勢，喪偶導致單身人士增加也有關聯。

曾敬德指出，從人口結構變化來看，小宅需求將持續存在；雖然小宅產品主要是開發商因應單價上揚，以控制總價的方式吸引消費者，但每戶人口數量減少，使民眾對空間需求降低，也是帶動小宅興起的背景。從未來趨勢來看，2房產品仍是現在賣最快的產品，房地產市場小宅化的趨勢將持續發展。

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