GARDEN CITY首期將開幕 SOGO：不只是購物中心 打造全新消費聚落
大巨蛋商場「GARDEN CITY」即將開幕，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，大家很好奇會給SOGO會在台北蛋黃區帶來什麼樣的零售新風貌，而GARDEN CITY將不只是傳統的購物中心，而會是新的消費聚落。
黃晴雯表示，接下來預計有很多國際級賽事、演唱會等都將陸續舉辦，因此希望能夠儘快開出，讓來觀看賽事、表演的民眾有匹配的消費管道。她也透露，GARDEN CITY就是由遠東集團董事長徐旭東命名。
黃晴雯說，而因為半戶外型態，全天候等因素，很多型態與營運指標，都已經不能以傳統的百貨與購物中心來看，招商方面也是絞盡腦汁讓新型態餐飲進駐，菜單、形象都要求不同，多家「寵物友善」的餐廳、24小時營運都是SOGO的首次嘗試。
黃晴雯指出，對零售業來說，經營地下街是很困難的，要挑戰帶來不一樣的風貌，引入過去不曾進入地下街的商品與廠商。
而「潮美食公園」開幕後，隔日5月31日有中華職棒賽事，黃晴雯表示，過去每場賽事平均每場都能帶來約3.8萬人的人潮，她看好首個周末的表現。但她也強調，不能只靠大巨蛋的人潮，目標「全客層、全方位、全時段」，有信心在賽事、表演以外的時間會很好。
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