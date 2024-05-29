賴正鎰：科技族購屋剛需居高不下 台中房地產再熱五年

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰29日指出，台中市重大建設陸續完工啟用，加上台積電中科擴廠，年輕科技族移居台中人數大增，購屋剛性需求高，今年前四月建物買賣移轉棟數較去年同期成長24.6%，買盤強勁，開發商13與14期重劃區、海線的沙鹿與清水積極推案，獎勵容積的危老重建案件數也急起直追，他預估房市至少再熱五年。

賴正鎰表示，台中市人口突破285萬人，連海線沙鹿區也逼近10萬人，人口紅利與房地產表現，雙雙持續為台中稅收及軟硬體建設挹注更大能量。

鄉林不動產研究室指出，台中設籍人口在今年4月已突破285萬人，其中北屯區去年6月初才破30萬人，才短短10個多月又增6,000人，光是近五年人口數就增加超過4.1萬人，截至今年4月底總居住人口數為285萬285人，各行政區中人口最多的北屯區，5年移入人口增加2.5萬人，使得設籍人數達到30.6萬人；其次為西屯區23.5萬人、南屯區18.2萬人。

人口紅利帶動房市剛需，不僅住宅類建物開工戶數自2017至2023年連續七年居六都之冠，此外，今年前四個月台中建物買賣移轉棟數1萬6,205棟，較去年同期增加24.6%。

人口與交通向來是區域房市最大動能與票房保證，受惠中央陸續核定捷運藍線與綠線延伸計畫，台中房地產今年上半年熱銷，建物買賣移轉年增率的前五名分別是豐原、南屯、龍井、西區和北屯，其中豐原區年增率達74.7%，主要是豐原隨中科后里園區開發擴大，國道四號延伸豐潭段、國一大雅系統通車串接台74線，使得豐原與潭子縮短了北屯與西屯區距離，拉近生活圈。

繼西屯路跨越台灣大道延伸到龍井特五號道路去年8月通車，解決中科上下班壅塞車流後，今年5月中山高銜接中彰快速道路的大雅系統交流道也完工通車，國道進入市區大幅縮短20分鐘，改善了中清路平面道路塞車；此外，還有市政路延伸龍井道路工程如火如荼推進中。

台中市長盧秀燕向來重視文教，因應新興重劃區人口大量增加，北屯，南屯與沙鹿等行政區，未來3年將再新增6所學校，以滿足就學需求，完善的學區教育規劃與嶄新的校舍設備，再為周邊房市增添教育機能利多，還在北屯區新建國民運動中心及溪東圖書館，而水湳經貿園區的綠美圖也將在明年完工啟用，台中文教的軟硬體設施陸續到位。

賴正鎰指出，盧市長鍥而不捨的努力爭取，台中即將孵蛋成功，占地6.95公頃的台中巨蛋今年3月已開工，這座奧運等級的綜合多功能大型室內場館，是繼洲際棒球場之後，另一個新的專業比賽場地。

台中巨蛋與臨近水湳經貿園區的轉運站及會展中心、中部科學園區及台中洲際棒球場串聯起來，預期會帶進大量商機，引進人流與金流，台中市閃亮未來可期。

鄉林不動產研究室指出，台中市在人口紅利支撐下，開發商在13期、14期，單元四、五、六及水湳經貿園區持續購地，開發商似乎有搶進情況，致使附近地價在今年第1季上漲一成，尤其是巨蛋與洲際棒球場之間的區域，漢神洲際購物中心主體建築即將完工，鄰近的洲際路自然成為開發商兵家必爭之地，陸續買進土地。

另一方面，危老建案大力崛起，對部分開發商來說，持同樣開發成本，選擇瞄準成熟的市中心為發展重心，開發新藍海。

鄉林不動產研究室指出，花蓮強震迄今餘震連連，危老都更議題備受關注，內政部統計全台截至3月底已有3,541件危老案經過核准，六都中以台北市為最多，而台中市則是居第二，超越新北市，台中市平均屋齡雖不若雙北老舊，但也已經進入危老重建大時代。

中市危老重建集中在哪些區域？以2023年台中市危老重建核准計畫清冊175件分析，與人口紅利息息相關，去年核準危老重建以人口最多的北屯區24件、西屯區23件最多，其次是市中心區開發較早、人口密集且開發趨於飽和的北區17件，南區15件與西區12件。 鄉林集團董事長賴正鎰表說，科技族購屋剛需居高不下，台中房地產可再熱五年。記者宋健生/攝影 六都危老改建案件申請受理及核准概況。資料來源：內政部都市更新入口網

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