憂外送平台變巨獸 產業聯盟：公平會應退回合併申請

Uber Eats擬併購foodpanda台灣外送事業，台灣外送產業權益促進聯盟憂合併後外送平台將成產業巨獸，今天提出7大訴求，喊話公平會退回申請案。公平會則表示，還沒正式受理結合案，一定審慎評估結合案。

全國各外送相關產業、職業工會串聯成立台灣外送產業權益促進聯盟，台灣外送產業權益促進聯盟今天上午在公平會外舉行「拒絕不當合併 反對外送壟斷」記者會，並提出7大訴求，希望訴求應該先以外送產業專法或相近法律先行法制化。

台灣外送產業權益促進聯盟今天提出7大訴求，包括外送員的停權機制要透明，要求報酬有保障，喊話跟外送平台簽訂定型化契約，以及要求平台要為外送員提供全時段保險。店家部分，希望抽成有上限確保店家合理利潤；消費者部分，希望平台提供地圖式點餐功能，並提供真人客服。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，根據資策會調查，包含店家、外送員、消費者等各種樣態的使用者，台灣有高達7成、近1500萬人使用過外送平台。兩大平台市占率高達9成，合併後已明確構成公平交易法定義的獨占行為。

陳昱安指出，聯盟主張拒絕不當合併，反對產業壟斷，提出7大訴求，在平台業者尚未落實與訴求法制化前，請公平會退回申請案，並擴大邀利害關係人召開公聽會，也要求勞動部與相關部會等主管機關，應盡快制定相關法律規範。

台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪指出，今天下午勞動部也會主持併購協商會議，勞動部長何佩珊公開承諾「親自處理」，呼籲何佩珊履行承諾、親自出席協商會議，希望勞動部硬起來，守護外送產業數萬計從業人員。

店家代表陳先生表示，作為小吃業者，食材、人事與租金等固定成本已占營業額的65%，跟外送平台合作不僅要負擔月費，還被抽成32%到38%，若店家拒絕訂單，更要支付每單15元的罰金，許多小店根本無利可圖甚至虧錢。擔心合併案後抽成持續調漲，呼籲台灣應該效法美國、韓國作法，應限制抽成上限。

公平會服務業競爭處副處長陳俊廷今天代表公平會接下聯盟陳情書，提出3點說明。

陳俊廷指出，第一，陳情書會轉給公平會委員，作為審查時參考依據。第二，結合案要看整體經濟利益跟限制競爭不利益的影響，進行整體評估，公平會了解結合案對市場集中度造成顯著影響，加上影響外送員、店家、消費者權益，一定審慎評估結合案。

第三，因結合案資料還沒備齊，目前還沒正式受理結合案。依據公平交易法規定，結合案正式受理後，須在30天內做出決定，若有必要時可延長60天，最長90個工作天要做出決議，做出決議前會聽取店家、外送員與消費者意見，並辦理座談會、網路上蒐集各方意見，強調會綜合市場競爭影響做出決定。

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