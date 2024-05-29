搶攻消暑商機 黑松攜手全家便利商店推出「The CHOYA梅子酷繽沙」

根據國際葡萄酒及烈酒研究機構（IWSR）最新數據顯示，2022年，日本人氣梅酒品牌CHOYA以市占率27%位居台灣利口酒市場之首，總代理商黑松公司深耕酒類代理事業多年，以精準的策略成功將CHOYA推至利口酒市場領先地位，台灣目前更是日本CHOYA 輸出量排名前三的外銷市場。

今(2024)年，黑松（1234）秉持「超越代理」營運方針，攜手全家便利商店在台推出「The CHOYA梅子酷繽沙」搭配「The CHOYA至極梅酒」的調酒冰沙組合，搶攻夏季冰品市場，5/29起於全家便利商店獨家販售。

夏季溫度逐漸攀升，進而推升國內冰品銷量，看好消暑商機，飲料大廠黑松公司秉持「超越代理」營運方針，不斷提升代理酒品牌在台灣市場的產品價值，攜手CHOYA與全家便利商店首次在台推出「The CHOYA梅子酷繽沙」搭配「The CHOYA至極梅酒」的調酒冰沙組合。

延續CHOYA對高品質的堅持，不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑，並選用日本最頂級梅子品種紀州南高梅汁，拌入天然水果果汁與蘋果丁調製成爽口的冰沙基底，再將60ml「The CHOYA至極梅酒」倒入冰沙中，創造專屬的「CHOYA調酒冰沙」，微醺消暑，可望吸引梅酒迷及嘗鮮族群嘗試，掀起話題及搶購潮；另外，針對不喝酒的消費者，也可以單獨購買無酒精的「The CHOYA梅子酷繽沙」。

經典酒款「The CHOYA至極梅酒」選用100%日本紀州產南高梅，酒體富含梅果香氣、飽滿圓潤，適合純飲、加冰飲用或作為調酒飲用。歡慶新品上市，即日起至6/25。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松攜手全家便利商店推出「The CHOYA梅子酷繽沙」。業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦