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亞昕股東會／今年完工量上看百億 未來持續加碼獵地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞昕（5213）29日召開股東常會。圖／亞昕提供
亞昕（5213）29日召開股東常會。圖／亞昕提供

亞昕（5213）29日召開股東常會，由董事長姚政岳首度主持，獲得全體股東出席率達80％以上之支持，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利1.65元及股票股利0.6元，姚政岳表示，在手案量遍佈北台灣、台中及馬來西亞，未來將持續加碼獵地，動能無虞。

亞昕指出，若依工程進度如期執行，今年將有不少完銷個案完工交屋，可挹注業績，包括有新北三重「淳白」、林口「昕上城」、桃園「一見」、苗栗「昕見築」、台中北屯「一緒」、「一沐」等。法人估，若順利完工交屋入帳，且考慮可能部分認列會跨年度持續到明年年入帳，今年業績上看百億元。

今年推案方面，亞昕指出，包括已推出的台中「丰山」、 林口「森匯天匯」、新莊「商匯中心」及即將上膛的台北「一邸」、苗栗頭份「中央大道」、桃園「森丰」、中和「圓通段」等預估總推案量將達350億元以上。另，規劃有案量70億元的新莊「總部大樓」將作為未來長期收益來源。

亞昕指出，新莊副都心作為新北市全新的國際商辦聚落與交通樞紐，近年正持續吸引眾多前瞻企業的目光；日前動土興建的亞昕總部大樓即坐落於機場捷運新莊副都心A4站旁，地段條件優越，將興建一棟地上24層地標建物，以頂級規格打造全新商辦。

該案大樓總樓地板面積約1萬坪，目前規畫兩層樓自用，其餘空間只租不售，以區內頂級商辦每坪約1,500元的月租金行情預估，每年將可替集團帶進2億元的租金收益。

展望未來，亞昕表示，目前手中已完工、在建中及儲備案源，區域遍及雙北市、桃園、新竹、苗栗、台中及馬來西亞；其中新竹房市受惠竹科就業人口成長動能，公司今年第1季已正式取得一都更案件，加上早期掌握的光埔二期重劃區土地，未來可推案量估計有150億元以上，所以獵地腳步持續未停歇，陸續斥資投加碼佈局，為未來3年後的業績預先鋪路。

商辦 馬來西亞

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