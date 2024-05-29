大排「長榮」！長榮航股東會紀念品吸睛 小股東搶排、人龍延綿百公尺
長榮航（2618）29日股東會，董事長林寶水在股東會中表示，去年長榮營運不管是在貨、客運各方面都受惠於大環境的恢復，帶動長榮航在營業表現上有比較好的成績，今年沿著整個景氣狀況，在旅遊、貨運上都有繼續再成長的空間。
長榮航表示，2023年台灣航空產業擺脫新冠疫情陰霾，迎來產業復甦榮景，客運受惠旅遊強勁需求，機位供不應求，推升票價及客運營收增長；貨運則依市場變化，彈性調整運價因應。全年營收達新台幣1,878億元，較前一年同期成長47%。
其中因應報復性旅遊需求，客運航班已恢復至疫前83%，航網有序恢復及航班靈活調度，優化營收創歷史新高。貨運營收新台幣414億元，較111年度減少新台幣489億元，年減54.2%，上半年全球因高庫存、高利率、高通膨、低消費等衝擊，艙位供過於求致量價齊跌，下半年因電商貨量激增，帶動價量增長，全年營收仍超過疫前水準。
此外，長榮航小股東希望提高股利發放，對此林寶水指出，保留盈餘確有需求，主要是新冠疫情期間改變產業狀況，目前飛機短缺，新飛機供應緊張，由於供需問題，未來十年間新購置飛機都不容易。但長榮航之前已提早做準備，在新機難求之下，未來十年會有很多飛機待交，成為長榮航後續獲利成長的重要後盾。
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