華固股東會／通過配發合計8.5元股利 董座鍾榮昌：樂觀看未來2年房市

華固（2548）29日召開股東會，承認2023年財報並通過配發每股現金股利7.5元、股票股利1元，華固建設董事長鍾榮昌會後受訪表示，今年雖然是建案空窗期，但明年起、往後4年，完工交屋量總計達1,000億元，而華固也會維持平衡股利政策，保留盈餘仍有逾百億元，因此明年現金股利有望高於獲利，股東們不用擔心。

鍾榮昌表示，現在房市非常健康、熱絡，預期未來1到2年都會是相當不錯的狀態，主要在股市創新高、經濟高成長下，大家的財富都增加，而台灣最不缺的就是資金，另一方面，新青安政策讓市場需求強勁，現在市場上最熱銷的都是中小坪數，連豪宅也從過去150-200坪降到100坪，值得注意的是，少子化、小家庭化，導致家庭結構改變下，未來主流產品應該都還是中小坪數。

近期房市熱絡，市場憂慮政府再度祭出打房政策。鍾榮昌表示，其實現在已經沒有炒作了，而房市是一個循環，像去年初市場很不好到慢慢復甦，現在已經變成經濟景氣繁榮階段，當然，過熱的市場必須考慮未來何時會反轉，這只是時間問題，不過現在看起來，產業繁榮帶動房市，明年沒有理由不好，惟需注意供給問題，因為景氣好大家就會拚命買地推案，但目前沒有供給過剩的問題。

談到預售市場，鍾榮昌表示，現在預售已經變成主流市場，其實成屋交易並沒有大幅增加，惟預售市場面臨缺工問題，以20幾層樓來看，興建時間從過去2年半拉到3年以上。

鍾榮昌指出，華固近期積極購地，布局以北部、中部為主，其中有七成個案在台北市，主要因台北市素地稀缺，所以供給受限，需求相對穩定，台中則看好後市，目前已經買了第4塊地，整體而言，華固獵地策略不變，住宅走精品路線，因此單價沒有五字頭的地方不會進去，也不與平價住宅競爭。

展望未來，鍾榮昌表示，今年房市有望延續去年下半年樂觀氛圍，在經濟高度成長下，樂觀看待未來1、2年的應該都會不錯，而華固在手土地庫存量超過2萬坪，推案量逾1,300億元，足以夠未來6到8年使用。 華固建設董事長鍾榮昌。記者朱曼寧／攝影

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