連鎖式都更最後一哩路 信義兒福A2公辦都更今公開閱覽

國家住都中心擔任實施者的「信義兒福A2基地公辦都更案」，招商文件草案自即日起公開閱覽至6月7日17時止，將公開徵求出資人，以權利變換方式實施，全案投資金額預估約27至35億元。國家住都中心表示，這次招商因應不動產市場變化與臺北市防災型都更容積獎勵政策，調整建築規劃、開發條件及管理服務費等招商條件，歡迎業界先進提出寶貴意見，使招商條件及內容更加完備。

「兒福A2」公辦都更案基地位於臺北市信義區市民大道六段南側，距離松山火車站僅約750公尺，鄰近饒河街及松山商圈，基地周圍尚有興雅國小及雅祥公園，生活機能完善。整個更新基地為四面臨路的完整街廓，面積共4,394平方公尺，土地使用分區為第三種住宅區。

國家住都中心表示，「兒福A2案」範圍內有部分建築物未來將有機會適用「擬定臺北市防災型都市更新細部計畫案」，若取得相關獎勵可提升重建誘因，鼓勵民眾參與，打造耐震安心好宅。

「兒福A2案」依據私地主參與意願，將街廓劃分為「本基地範圍」及2個「擴充基地範圍」。「本基地範圍」為主要更新範圍，面積3,397平方公尺，國家住都中心及公有土地面積占比超過65%，私有土地參與意願也已達8成。

至於西北側的「擴充基地I」面積178平方公尺、東南側的「擴充基地II」面積819平方公尺，出資人可視實際整合情形彈性擴充，並設有對應的招商條件，鼓勵朝全街廓整合開發。

國家住都中心指出，「兒福A2案」為兒福6處連鎖式都更基地的最後一處，將延續全齡生態社區理念，打造不同世代的安全共居環境。更新後，國家住都中心與公有分回部分將作庇護工場、社會住宅及全齡友善住宅，私地主與出資人部分則規劃零售店鋪及住宅，強化地區商業機能。公私產權將分棟規劃並分開管理，支持各式服務運作，滿足多元需求。

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