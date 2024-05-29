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長榮航股東會／董座林寶水：今年客、貨運市場將持續成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空股東會。記者黃淑惠／攝影
長榮航空股東會。記者黃淑惠／攝影

長榮航空（2618）29日舉行股東會，董事長林寶水表示，去年長榮航受惠於解封後效益，貨、客運各方面在經濟等大環境恢復，帶動長榮航營業表現上出現比較好的成績，今年市場變化還是沿著整個復甦軌道持續進行，客運旅遊、航空貨運上都有繼續再成長的空間。

林寶水指出，長榮航空今年營運策略有三大方針， 強化樞紐轉運，優化航網效益、彈性機隊調度，提升使用率、全球客服升級，品牌經營進化，積極開拓客貨運新市場及加密潛力航點，深化星盟及盟航合作，拓展客貨運網路效益，長榮航空全力朝著年年有盈餘，都能穩定配股給股東方向挺進。

小股東問機票價格最近有下跌的情況？林寶水回應，市場競爭激烈機票價格在淡、旺季時波動加大是正常情況，航空業有淡、旺季，在淡季機票價格會略為下滑，這是市場正常變化。

在航線的規劃上，因應旅遊需求強勁，長榮航規劃自今年3月起復飛日本松山航點，高雄至福岡、高雄至澳門航線增班，並於高獲利航線加大機型運營；同時利用機隊空檔，機動加密熱門航點班次，搭配精緻的艙位管理，提升營運效益。

長榮航空持續擘劃全球客服，整合人力資源；聯手星級主廚，打造高品質機上餐飲饗宴，致力品牌經營；贊助國際運動賽事，推廣藝文活動，積極參與社會公益，提高品牌國際能見度。

預估今年航空客運載客1,290萬人次，年增14.5%。國際航空運輸協會（IATA）預測今年全球航空產業旅客人數將達47億人次，創下歷史新高。至於航空貨運，預估載貨76.3萬噸，年增8.8%；國際航空運輸協會（IATA）預測113年航空貨運量將達至6,100萬噸，年增5%。

另外在優化機隊組成，計劃今年起陸續交付11架波音787客機及1架777貨機；115年起陸續執行3架777-300ER改裝為貨機。

機隊持續迭代更新，預計於115年至119年引進18架空中巴士A350-1000廣體客機以及額外6架飛機之採購選擇權；且於118年至121年交付15架空中巴士A321neo窄體客機，完善航網銜接韌性，增進轉運樞紐效益。

長榮航空舉行股東會，董事長林寶水(中)指出，今年市場變化還是延著整個復甦軌道持續進行，客運旅遊、航空貨運上都有繼續再成長的空間。記者黃淑惠／攝影
長榮航空舉行股東會，董事長林寶水(中)指出，今年市場變化還是延著整個復甦軌道持續進行，客運旅遊、航空貨運上都有繼續再成長的空間。記者黃淑惠／攝影

機票 股東會 長榮航空

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