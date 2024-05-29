智崴 啟動《地球12部曲》系列影片國際授權

智崴（5263）29日在泰國曼谷舉辦的亞洲國際主題樂園暨遊樂設備展（IAAPA Expo Asia）發布新設備開幕消息，並宣告《地球12部曲》首部曲《源起·非洲》影片啟動全球授權。今年智崴也展示了多項新產品，包含超大型體感模擬器(v-Ride Vessel)、移動式飛行劇院(Turnkey o-Ride)，體感設備橫跨陸、海、空，打造全方位極致娛樂體驗。

隨著旅遊復甦，智崴多項新設備陸續在全球各地開幕。今年3月，智崴於美國芝加哥知名旅遊景點「海軍碼頭(Navy Pier)」開幕FlyOver Chicago飛行劇院，此為公司為全球飛行劇院知名品牌FlyOver打造的第五座飛行劇院，其中第六座飛行劇院預計將於2025年開幕。

而另一座由智崴打造的大型體感模擬器已於亞洲知名樂園啟用，這座可乘坐304人的體感模擬器，不僅打破金氏世界紀錄成為世界上最大的體感遊樂設施，更於今年獲得主題樂園屆的奧斯卡「西婭獎(Thea Awards)-最佳傑出成就獎」殊榮。

而去年推出的移動式飛行劇院(Turnkey o-Ride)，今年已在張家口滑雪小鎮落成並正式啟用，這項新型態的飛行劇院從動工至搭建完成僅花費三個月的時間，其快速搭建、價格經濟等優勢，適合全球所有傾向經濟型飛行劇院的客戶。

智崴不僅以多元產品線穩固既有市場領導地位，亦積極擴展數位內容影片資料庫，推出了《地球12部曲》系列。首部曲《源起·非洲》跨越17個國家，運用四台8K攝影機以10K解析度實景拍攝，以真實的飛行視角呈現非洲壯麗美景。該片已啟動全球授權，並受美國、澳洲和中國等地業主的青睞。

智崴也將推出4D劇院版本，拓展影片授權市場，深入動物園、博物館、大型遊樂商場等教育和娛樂領域。日前已經開始籌備《地球12部曲》的二、三部曲系列飛行影片的拍攝。此外，全球動漫粉絲引頸期待的《進擊的巨人4：開戰宣言》也即將於今年8月在台灣獨家首映，豐富的數位內容資料庫將開啟更多市場機會。

智崴董事長歐陽志宏指出，智崴與高雄在地廠商合作打造5G體感設備，積極開拓海外市場，2022年市府輔導展出的賽車模擬器成功銷售至德國霍肯海姆賽道(Hockenheimring)和中東卡達最大室內主題樂園Quest，其中卡達的頂級賽車模擬器更榮獲2024年中東與北非地區遊樂設施協會MENALAC大獎「最佳新遊樂設施」獎項。

數位發展部數位產業署表示，隨著5G通訊技術發展日漸成熟，我國數位業者利用其高速度、低延遲、高寬頻的特性結合數位新興科技，創造出許多不一樣的服務性商品，同時也讓產業端開創出新的服務模式。例如本次展出的賽車模擬器和Turnkey o-Ride即是利用5G特性，以遠端輸出數位內容方式至產品設備上，同時也藉由5G網路的即時連線，透過異地傳輸來更新動作及影片檔等售後服務，維持營運端服務品質的同時，也大幅降低設備維運成本。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，高市府輔導全球大廠智崴資訊參展已邁入第四年，智崴積極研發5G體感設備產品，從可容納上百人的超大型設備至中小型設備銷售獲客戶喜愛，以多元產品線穩固既有市場領導地位，目前全球已累積達百座設備由智崴所打造。而本次除智崴外，市府也輔導了台灣在地新創廠商方陣共同進軍國際，透過南向的推動，接觸多元產業並建立重要的全球連結，掌握東南亞樂園疫後商機，同時也能為高雄的娛樂科技、數位內容產業帶來更多的機會和發展。

在全球設備銷售和拓展自營點之餘，智崴亦著力加速擴充數位內容影片資料庫，不僅採用最高規格的拍攝技術打造高品質影片，也透過Unreal Engine、AIGC等軟體提高影片製作效率，未來將持續透過整合人工智慧、虛擬實境和沉浸式影像製作，打造嶄新的娛樂體驗，讓豐富的影片內容和多元的遊樂設備產品成為銷售推廣上相輔相成的兩大引擎。

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