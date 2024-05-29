「龍耀麥森瓷器特展」新竹大遠百6樓絢爛登場

2024「龍耀麥森瓷器特展」即日起至6月2日，在新竹大遠百6樓活動中心絢爛登場。麥森藝術精品部門總監霍爾格‧席爾大師（Holger Schill）亦親臨會場進行彩繪大師展演，將與大新竹的消費者互動交流。

國裕精品執行董事欒慎寰表示，今年麥森精品精彩華麗，豐富多元的陣容裡，增加許多蘊含東方元素的經典佳作。

欒慎寰指出，為迎接華人的龍年，麥森畫家特別推出一系列以龍為主題的美瓷，例如花瓶類的「瑞龍展鴻圖」、「薪火相傳」；壁畫類的「祥龍迎春」、「龍華富貴」等。還有以東方印象和典型器形的精品，有「福祿雙喜」、「春深時節又逢君」、「麥森晨曦蜥蜴」等花瓶；「自在飛花」「四季賞花樂」茶具組，及「春風萬里」茶葉罐等，滿足典藏家期待以麥森工藝享用中式器具的心願。

亦有歐風美瓷如「一世情緣」花瓶、「天長地久」花瓶、「有情萬物」水果架等精彩傑作，引領觀賞者神遊18、19世紀的歐洲，乃至遙遠的希羅神話，體驗歐洲瓷器的西方風華。

欒慎寰說，今年特展還出現許多精巧的瓷偶，有從麥森雕塑家昆德勒大師的傳世之作擷取的靈感，例如「歡樂頌」、「音樂嘉年華」瓷偶組；也有後代名家的動物瓷偶，如「皇家之旅」、「心有靈犀」瓷偶，都值得再三把玩。

另有兩項特殊選項，一是全球獨家之作—瓷書「領航者」，二是市場鮮見的瓷枕造型的「玫瑰舞曲」。精妙之處在於，麥森藝術家巧妙地將之改良為花器與托盤，讓人眼睛一亮。

今年在新竹與典藏家相見歡的瓷畫家霍爾格‧席爾，他以自然花卉見長，彩筆下的傑作像帶領典藏家進行一趟麥森瓷鎮之旅。 麥森藝術精品部門總監霍爾格‧席爾大師（Holger Schill）亦親臨會場進行彩繪大師展演，將與大新竹的消費者互動交流。記者李珣瑛／攝影 2024「龍耀麥森瓷器特展」即日起至6月2日，在新竹大遠百6樓活動中心絢爛登場。記者李珣瑛／攝影

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