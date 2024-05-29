張家兄弟爭產紛爭延燒 長榮股東會…火藥味濃
長榮（2603）昨（28）日股東會上，長榮大哥、董事張國華去年買進海運股票遭控內線交易案再度成為焦點，兩造雙方的王牌律師更在股東會上針鋒相對，火藥味濃厚。
長榮張家兄弟家族爭產紛爭鬧進長榮海運股東會。昨日，被市場解讀為張國煒人馬的律師林文鵬，以股東身分出席股東會並提問，問題聚焦長榮重大訊息公告是否涉及內線，並且質疑長榮海運與巴拿馬長榮國際的資產交易合理性。
長榮海運代表律師陳錦璇也首度針對重大訊息揭露時間點進行說明，董事會通過出售長榮航空後，因不確定交易對象、股數及金額，各種條件都不知道情況下依規定無須公告。
陳錦璇說明，長榮海運於2022年6月19日經董事會決議出售長榮航空公司股權案，經公司提案單位預先研究相關規定結論是：因為是否確定會成交、交易金額與交易日期等事項均不確定，因此不需在董事會決議後立即發布重訊，而是待實際執行董事會處分決議、賣出實際成交金額累計達公告標準（新台幣3億元）再行公告。
為求謹慎，長榮海運董事會的議案提案單位，還先行洽請資誠會計師事務所徵詢專業意見，會計師事務所為求嚴謹，亦以去識別化方式致電證交所，詢問類此交易是否應於董事會決議通過時，即於公開資訊觀測站進行重大訊息公告。
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