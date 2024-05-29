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創業之星選秀 ／ITIC總座瞿志豪：從AI、半導體找商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
ITIC創新工業技術移轉公司總經理瞿志豪（本報系資料庫）
ITIC創新工業技術移轉公司總經理瞿志豪（本報系資料庫）

經濟日報主辦「創業之星選秀大賽」現正熱烈報名中，談到如何在激烈的賽事中脫穎而出，多年來擔任「創業之星選秀大賽」評審的ITIC創新工業技術移轉公司總經理瞿志豪認為，AI垂直應用等項目後市俏，鼓勵初期創業團隊與學生創業團隊參加「創業之星選秀大賽」，針對半導體與AI應用找尋商機。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。

「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事，今年由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、台灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

瞿志豪指出，地緣政治、升息衝擊、經濟不景氣等因素衝擊下，2023年是國際創投資金相當缺乏的一年，進入國際創投的資金估計僅2021年的三成，台灣則因基期偏低，受衝擊較少，但創投資金也相當緊俏。

觀察資金集中投資的標的，主要是半導體、AI應用，生技等領域吸引資金的能力相對弱勢。瞿志豪認為，創業須跟上市場趨勢，再好的創業也需資金支持，尤須看到大勢所趨才會成功。

瞿志豪強調，半導體與AI崛起是台灣難得的機會，特別在軟硬整合、邊緣運算、AI垂直應用等項目。台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，吸引輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格等半導體大咖群集台灣，正是台灣在半導體與AI產業扮演重要角色的證明。

瞿志豪說，ITIC一直都是國際半導體產業的重要投資者，在半導體與 AI趨勢下，台灣正是國際資金關注的對象，是適合半導體、IC設計、AI發展的環境。在台灣做IC設計相關方面的創業，資金與生態系的建立門檻，大概只有在全球創業的三分之一門檻，相關新創都往台灣集中，台灣新創在此地創業有在地優勢，要好好利用。

本屆賽事即日起至5月31日（五）23:59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請上活動官網或掃描QR Code。

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AI 創業 半導體

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