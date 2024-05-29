長榮、萬海齊喊缺船缺櫃…海運價勁揚 第3季旺上加旺

長榮（2603）、萬海（2615）航運都在昨（28）日舉行股東會，兩家大貨櫃航商均認為，5月是貨櫃、船舶運力雙缺的轉折向上重要時點，市場在第3季將迎來最強旺季，缺船缺櫃問題恐愈來愈嚴重。

長榮總經理吳光輝在股東會上指出，目前全球海運運力短缺問題比4月更嚴重，現已一櫃難求；因為市場缺船及缺櫃問題不斷浮現，對於缺櫃，業者只能加收費用，以提高貨櫃的周轉率。

吳光輝分析，紅海危機及地緣政治衝擊，已經從第1季延伸到第2季。4月已感受到市場需求強勁，雖運價指數未即時反映，但已料到遠東會缺櫃；5月亞洲需求出籠，大缺櫃問題爆發，造成貨主開始搶櫃補庫存，更大舉推升運價。第3季本來就傳統旺季，缺船缺櫃會更嚴重。

萬海總經理謝福隆則在股東會後受訪指出，歐美線對於艙位與貨櫃需求高，帶動亞洲線到年底前都可維持強勁成長。

謝福隆也表示，近期全球缺櫃問題相當嚴重，歐美線對於艙位與貨櫃需求高，帶動亞洲線成長，另南美線也非常旺，但因為碼頭已經容納不下，並沒有加船空間，新加坡與馬來西亞目前都有港口壅塞問題，需要候港兩天。

對於市場認為6月底新船大量投入可能填補紅海危機所造成的市場缺口，謝福隆則說，新船投入要時間，運力缺口也沒那麼容易補足；第3季傳統旺季還是看好，近一、兩周出口到東南亞運價明顯上揚，預期年底前亞洲區運價及需求都可維持強勁成長。

長榮昨日股東會順利通過各項議案，因小股東發言踴躍，會議到中午才結束；近期法人在最新報告中都力挺長榮，其中，小摩調高長榮目標價至300元，永豐投顧則調高目標價至260元。另外，永豐投顧也將陽明目標價由78元調升至93元，萬海目標價則為96元。

商品推薦