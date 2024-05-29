納智捷電動車 今年拚掛牌萬輛…下月開放接新單

裕隆公司（2201）昨（28）日股東會，董事長嚴陳莉蓮強調，品牌納智捷n7電動車將在6月啟動新一波會員招募，開放接新單；至於銷售，今年可望達成n7年度掛牌破萬輛的目標。

裕隆集團股東會由裕隆公司奏響序曲，嚴陳莉蓮出席並主持，其中，納智捷的交車與裕隆城的表現成為焦點。

嚴陳莉蓮在股東會中表示，去年台灣車市恢復正常供應，裕隆汽車獲利也回到疫情前的水準，每股純益來到4.63元。去年也是本公司成立70周年，在新能源車時代，裕隆秉持著成為台灣綠色移動創新者的目標，自主品牌納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，今年3月底已經開始交車，4月取得台灣電動車銷售冠軍，接下來，6月n7將啟動新一波會員招募，開放接單，有望達成年銷量破萬的目標。

至於去年開幕的裕隆城，是新北最大的複合式商場，開幕期間創下單日7萬多人次的紀錄，已成為新店一日生活圈的核心，將為裕隆公司創造更多的獲利。

納智捷目前的接單已超過萬張，在4月交車輛數破千輛之後，未來單月交車輛數約在1,200輛到1,500輛之間，預估第3季已接訂單可望完成交車，納智捷將在6月開始開放接單。由於目前裕隆產線穩定，在新訂單挹注後，納智捷今年的n7交車輛數將可逾萬輛。

除了n7之外，裕隆集團旗下中華車的MG4電動車也將在近期發表，裕隆集團成為電動車大戶，嚴陳莉蓮對此表示，n7交車表現好當然很開心。她指出，納智捷與中華車兄弟品牌各自發展電動車，形成兄弟登山各自努力、再在山頭會合，期許都有很好的成果。

裕隆持續推動數位化及導入AI技術運用以達成智慧製造，提升生產效率、能源效率及品質。再生能源方面，已累積於三義廠區完成太陽能發電15.4MW容量裝置，去年總發電量1716萬度實績，等於全廠區用電量的137%，今年將再增加10%擴大至17MW的建置目標。

儲能事業方面，112年共生產940MW的儲能櫃實績，今年目標產量將增加至1220MW，且配合減碳政策每年低減CO2排放4.2%目標。

商品推薦