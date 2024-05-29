快訊

2021年宣布援台疫苗的美參議員三人組 今訪台

輝達大漲推升那指突破1萬7000點再創新高 道指跌逾200點

天氣好轉午後雷雨仍有較大雨勢 吳德榮：鋒面周末再襲台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誠品進駐企業 開創新模式

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

誠品生活（2926）近年採取大小店並進的展店策略，去年信義店因租約到期後，將24小時書店轉戰至誠品松菸店，更開出占地1.9萬坪「誠品生活新店」（位在新店裕隆城），實體通路營運漸入佳境。誠品生活董事長吳旻潔指出，疫情淡化後，實體通路明顯回溫，尤其松菸店今年業績更是翻倍成長。

近年誠品因租約到期、疫情衝擊，收掉信義店、敦南店、台北車站店面，但仍積極尋找精華地段，拓展實體店面。吳旻潔指出，松菸店接棒營業24小時後，今年以來業績翻倍成長，加上後續可受惠大巨蛋人潮，未來有望持續維持好成績。

而新開出的誠品生活新店、台中誠品生活480表現也不錯，其中誠品生活新店會是有史以來第一個年營收超過40億元的大店，而台中480店預計今年第3季開始可以穩定貢獻獲利。

值得注意的是，日前誠品與全球印刷電路板龍頭臻鼎-KY合作，進駐臻鼎在桃園青埔興建的總部大樓，協助打造部分商業空間，吳旻潔指出，很多企業想和誠品合作，希望打造高質感、人文氣息的休閒空間，臻鼎只是一個開始，未來還會有很多機會，誠品都會積極評估。此外，吳旻潔指出，不排除與房地產相關領域有更進一步的策略性合作，但具體都還在規劃中。

吳旻潔

延伸閱讀

串連新店碧潭堰再有多元休憩區 夢遊天地遊戲場完工將開放

新店碧潭堰完工近周年水位回穩 地方盼水域活動再現風華

誠品重返台北車站 吳旻潔預告9月開800坪中型店

新店男高中生捷運口賣菜 教師曾暖心團購！教育局也來關切

相關新聞

長榮、萬海齊喊缺船缺櫃…海運價勁揚 第3季旺上加旺

長榮、萬海航運都在昨（28）日舉行股東會，兩家大貨櫃航商均認為，5月是貨櫃、船舶運力雙缺的轉折向上重要時點，市場在第3季...

航太龍頭首度前進美國設廠 漢翔胡開宏：客戶怕打仗斷鏈就完蛋了

疫情讓民航停擺、零件短缺，漢翔卻靠新業務撐過低谷，不但接連拿下大單，軍機也在斷鏈潮中全數準交。漢翔更將首度跨足海外製造，在地緣政治風險中逆風高飛。

創業之星選秀 ／ITIC總座瞿志豪：從AI、半導體找商機

經濟日報主辦「創業之星選秀大賽」現正熱烈報名中，談到如何在激烈的賽事中脫穎而出，多年來擔任「創業之星選秀大賽」評審的IT...

張家兄弟爭產紛爭延燒 長榮股東會…火藥味濃

長榮昨（28）日股東會上，長榮大哥、董事張國華去年買進海運股票遭控內線交易案再度成為焦點，兩造雙方的王牌律師更在股東會上...

納智捷電動車今年拚掛牌萬輛 下月開放接新單

裕隆公司昨（28）日股東會，董事長嚴陳莉蓮強調，品牌納智捷n7電動車將在6月啟動新一波會員招募，開放接新單；至於銷售，今...

裕隆小股東 提優先購車方案

納智捷n7賣太好，小股東提「優先購車方案」。裕隆納智捷推出n7電動車交車傳佳音，小股東也擔心n7接下來的預購太搶手會買不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。