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誠品進駐企業 開創新模式
誠品生活（2926）近年採取大小店並進的展店策略，去年信義店因租約到期後，將24小時書店轉戰至誠品松菸店，更開出占地1.9萬坪「誠品生活新店」（位在新店裕隆城），實體通路營運漸入佳境。誠品生活董事長吳旻潔指出，疫情淡化後，實體通路明顯回溫，尤其松菸店今年業績更是翻倍成長。
近年誠品因租約到期、疫情衝擊，收掉信義店、敦南店、台北車站店面，但仍積極尋找精華地段，拓展實體店面。吳旻潔指出，松菸店接棒營業24小時後，今年以來業績翻倍成長，加上後續可受惠大巨蛋人潮，未來有望持續維持好成績。
而新開出的誠品生活新店、台中誠品生活480表現也不錯，其中誠品生活新店會是有史以來第一個年營收超過40億元的大店，而台中480店預計今年第3季開始可以穩定貢獻獲利。
值得注意的是，日前誠品與全球印刷電路板龍頭臻鼎-KY合作，進駐臻鼎在桃園青埔興建的總部大樓，協助打造部分商業空間，吳旻潔指出，很多企業想和誠品合作，希望打造高質感、人文氣息的休閒空間，臻鼎只是一個開始，未來還會有很多機會，誠品都會積極評估。此外，吳旻潔指出，不排除與房地產相關領域有更進一步的策略性合作，但具體都還在規劃中。
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