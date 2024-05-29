誠品全通路出擊力拚轉盈 預期今年營收雙位數成長

誠品生活（2926）昨（28）日召開股東會，承認2023年財報並通過不配發股利，董事長吳旻潔表示，去年業績已有起色，但因認列開設新店的相關費用，導致仍為虧損，但在大店陸續開幕營業下，預期今年營收雙位數成長，全年力拚轉虧為盈。

誠品近年積極線上、線下全面發展，且展店腳步未歇。吳旻潔表示，過去三年因疫情關係，誠品撤出台北車站捷運店、台北車站K區地下街，但今年將重返北車商圈，預計9月在忠孝西路、公園路口的大樓開出800坪空間的中型店，房東為諾貝爾眼科，除書店外，也有餐飲等複合空間，有望為誠品帶來不無小補的利潤。

誠品生活董座吳旻潔談話重點

誠品的商場、餐旅事業方面，吳旻潔表示，去年台灣實體通路成長很好，台灣去年營收年增近三成，今年有望維持雙位數成長；而誠品行旅去年已接近損益兩平，今年會首度獲利，樂觀看待開始貢獻獲利。

吳旻潔表示，原定今年第4季開幕的台南碳佐麻里占地6,000坪，業主從建築開始就量身為誠品設計打造，未來外觀相當漂亮，但因建築時程問題，開幕時間預計延至明年上半年。

海外布局方面，吳旻潔表示，日本是以品牌授權的方式，目前微幅獲利，但對整體財報影響不大。吉隆坡店開幕約一年，也已小幅獲利。以今年第1季來看，營運較辛苦的是香港，主要受到中國大陸經濟景氣不佳影響，雖然今年可能不太樂觀，但隨著大陸政策調整，經濟有望逐漸回穩，而公司也計劃香港分店陸續改裝，希望最快明年就可看到轉盈。

誠品近年積極發展「虛實融合全通路文化生活生態圈」策略，針對線上部分，吳旻潔表示，除疫情外，過去電商為虧損的主要原因之一，但發展線上通路勢在必行，因為未來最有價值的東西就是數據，而誠品在這方面著墨很深，像誠品目前全台有375萬名會員，不重複消費的會員有200萬名，App會員數達130萬名。

展望未來，吳旻潔表示，誠品線上今年虧損持續收斂，目前營收占比一成，力拚明年提高至20％左右，將持續提高流量轉換率等，以提升毛利率，未來三年積極做到損益兩平；而實體店面目標是明年每一家都可達獲利狀態。



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