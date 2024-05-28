全球首座IKEA空中花園將進駐台中！標榜絕美打卡新地標

夏天即將來臨，好天氣加上暑假是最適合出遊的時節！現在台中有全新景點—全球首座IKEA空中花園，即將於6月3日在IKEA台中店頂樓開幕，標榜絕美打卡新地標，要讓消費者在都市中就能用綠意療癒身心靈。

IKEA空中花園六大特色搶先報，有落地大型IKEA植栽排字輕鬆拍出美照、充滿永續知識的綠意迷宮等各種設計、使用別稱庭園黑金的腐植土種植的城市花園，是小孩盡情放電、大人也能放鬆的好去處。此外，每區設有獨家拍照打卡點，開幕指定期間拍照上傳還能抽好禮。

IKEA為歡慶開幕推出兩大好康活動！6月3日開幕日限定，前100名入場的宜家卡卡友即可獲神秘小禮物，同時於6月23日前在綠意迷宮中尋找IKEA永續小答案並填答問卷，即贈送永續好禮乙份。

全球首座IKEA空中花園是消費者們新的放鬆好去處，也是拍照打卡的最佳地點，充滿趣味與創意的綠意空間，共分成六大特色區：

一、HejIKEA植栽排字：一進入戶外空中花園，就能看到大片的植栽排字。Hej在瑞典文是「你好」的意思，象徵歡迎消費者踏入IKEA空中花園，一起感受自然綠意的美好。

拍照時，可以同時拍到綠意排字與背後的都市高空景觀，形成獨特反差，一旁還有拿著花的超Q小熊親子大型公仔，是不可錯過的拍照打卡點。

二、城市花園：此區以瑞典四大城市命名，採用別稱庭園黑金的「腐植土」種植，由廢樹枝落葉有機物分解腐熟而成，具有豐富養分的天然土壤，種出一片綠意植栽。

另設有咖啡渣環保共享區，消費者可以自備容器免費裝回家，將咖啡渣再利用作為植物肥料、除溼除臭劑等用途，一起資源循環再利用環保愛地球。

三、露天花市：除了感受城市中的綠意，也能把花花草草帶回家。IKEA露天花市巧妙運用二手的棧板堆疊展架，實現資源二次利用，同時擁有各種真植物，包含多肉、香草、爬藤、觀葉等，增添了空中花園的自然氛圍，歡迎熱愛植栽的朋友前來。

四、綠意迷宮：結合永續小知識打造的迷宮遊戲空間，由超人氣的鯊鯊、棕熊、小豬等角色分享日常環保的小撇步，像是冷氣的溫度每調高1度即可節省6%電力，讓大朋友與小朋友透過有趣的問答方式，了解如何從日常生活中實踐永續綠生活。

五、療癒綠洲：運用NAMMARO系列戶外家具打造的異國風休息區。以溫暖療癒的木頭材質增添自然氛圍感，並加上大小不同的植栽交錯佈置而成，空間中有數張座椅與躺椅，以及圍籬上植栽與氛圍燈串，讓消費者進入綠洲後直接充滿異國度假感，享受放鬆自在氛圍。

六、戶外餐桌派對：此區以圓弧形花圃環繞，放上造型簡約優雅的SEGERON戶外家具系列進行布置，粉末塗層鋼材耐用防水材質，耐用又容易保養，部分座椅加入繩纜手工編織設計，增添獨特的美感；未來將不定期舉辦各種精彩活動，適合全家大小前來走走，一邊眺望市景，一邊感受戶外綠意的美好。

歡慶開幕，6月3日開幕日早上10點開放限量名額搶先體驗空中花園魅力。現場空中派對免費供應飲料和輕食，讓大家在綠意環繞的氛圍，享受美好時光；前100名入場的宜家卡卡友再贈神秘小禮。