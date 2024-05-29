職場教練課／嚴謹主管化身職場導師

剛踏入職場的上班族，如果遇到會要求你會管你的老闆，各位覺得如何？會不會覺得主管很煩很囉唆？自己很倒楣？

以我自己為例，剛畢業第一份工作遇到的主管年紀很大很嚴肅，工作注重細節要求很嚴謹。他自己辦公的私人用品，一定會用油性筆在角落寫上自己的姓名，以免跟別人混用了。甚至連牆上時鐘更換電池時，他也會在電池寫上更換日期，很不可思議。

我年輕時做事粗心大意，遇到這種嚴謹的主管，剛開始很難適應。送上去的工作報表經常被他圈出來錯誤之處或是漏寫的部分。工作表格上我填寫了年、月、日，卻經常忘記填寫星期。我認為填寫年月日就應該足夠了，但是主管認為表格設計上有星期就要填寫，而且星期也是一個檢核碼，日期與星期對不上，就知道是錯的。

有一次，主管要我去洗茶杯，我太草率了，竟然被退件三次：第一次，杯中底部茶漬沒洗乾淨，第二次杯外緣底沒洗到，第三次杯蓋邊緣茶漬沒洗乾淨，實在丟臉丟到家了。

就這樣，幾乎每周都被叮得滿頭包，上班日子過得很辛苦也很不愉快（主管一定更頭疼吧）。

過了幾個月，有一天我突然想到，同期入門的同事，他們為何沒被叮得如此嚴重？為何就只有我一而再、再而三的被反覆要求？這一定是我的問題，這樣也太沒面子了。

觀念清楚了，想法改變了，就開始要求自己。每次做事前自己先想清楚，這次標準在哪裡？要怎樣才能符合主管的要求，才不會被退件？交出文件前會再三檢查以防疏漏。

漸漸的，就不會被退件了，主管也不太管我了。

接下來，進一步想：怎樣才能超越主管的期待標準？後來工作品質漸漸提升了，我跟主管的關係也改善了。

更重要的是：我養成細心的好習慣，會自我要求與自我管理。這對我往後的職場生涯產生很大的幫助，大大提升了工作品質。

每次舉辦活動的宣傳海報DM以及課表，除了年月日，我一定會加上星期，方便學員識別。

後來發現，現代人日子過得太快，有時候，我們不一定會記得幾月幾號，但會記得是下星期幾要做什麼？寫上星期是有其功能性的。

雖然我不至於換個電池都寫上日期，但是家中買的貴重物品，例如電視冰箱冷氣，我會寫上購買日期與金額。更換時，就知道這個家電用了幾年。

魔鬼藏在細節裡，這些微不足道的小事，都是影響工作品質的一環。趁著年輕養成工作好習慣，這是一輩子可以帶著走的能力。

所以，社會新鮮人遇到會要求你會管你的主管，這是福氣。如果遇到不管你也不教你的主管，自己得小心了，得自我要求，可別養成懶散的壞習慣。

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