董事長說故事／環保鞋

常在爬山途中看到登山客的鞋子開花，因為穿環保材質的鞋底，只要許久不穿，鞋底就會慢慢分解進而脫落。若已進入山區，才發現鞋底分解就非常危險。

高山上沒有登山鞋則寸步難行。所以有些人為安全起見，乾脆經常更換新鞋，以免在山上發生意外。

•凡事未雨綢繆，是將危險與傷害降到最低，也是安全的防火線。

•若將自己逼到死角而無法轉圜，就會寸步難行。因此要為自己保留彈性，才有再出發的機會。

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