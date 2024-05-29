董事長說故事／環保鞋
常在爬山途中看到登山客的鞋子開花，因為穿環保材質的鞋底，只要許久不穿，鞋底就會慢慢分解進而脫落。若已進入山區，才發現鞋底分解就非常危險。
高山上沒有登山鞋則寸步難行。所以有些人為安全起見，乾脆經常更換新鞋，以免在山上發生意外。
•凡事未雨綢繆，是將危險與傷害降到最低，也是安全的防火線。
•若將自己逼到死角而無法轉圜，就會寸步難行。因此要為自己保留彈性，才有再出發的機會。
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