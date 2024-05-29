快訊

2021年宣布援台疫苗的美參議員三人組 今訪台

輝達大漲推升那指突破1萬7000點再創新高 道指跌逾200點

天氣好轉午後雷雨仍有較大雨勢 吳德榮：鋒面周末再襲台

行銷線上／六面向建構客戶成功團隊

經濟日報／ 許縈欣（立勤資訊客戶成功經理）

A老闆和B老闆的公司，都是做訂閱制經濟，各自經營著不同的產業，今年不約而同的詢問，如何讓他們的客戶支援團隊，變成會主動出擊並且了解客戶需求的客戶成功團隊？

一問之下，發現他們對於公司明年的發展，都有著成長幾倍的計畫，認為新客戶的取得將會愈來愈難、成本也會增加，所以回頭看既有客戶的鞏固，就十分重要。

由於新客戶成長可能會趨緩，因此既有客戶的留存顯得特別重要。

這幾年，愈來愈多的企業逐漸意識到，重視客戶成功是個營運關鍵。在行銷銷售漏斗（Marketing and Sales Funnel）獲得新客戶後，下一階段應重點經營的「下漏斗」，通常被稱為客戶成功（Customer Success）與客戶生命周期管理（Customer Lifecycle Management, CLM）。

把客戶當數字，就只是產品的比較，以客戶的成功為中心，能再創造另一波營收

然而，無論是從零開始建立客戶成功團隊，還是將現有的客戶服務團隊轉型升級，並不是一彈指就能完美實現的。在過去數年協助客戶的經驗中，我觀察到許多企業在這一過程中面臨著諸多挑戰，如角色定位不清、跨部門協作困難、團隊技能缺失等。

這些挑戰不僅影響客戶成功團隊的效能，也限制企業為客戶創造價值、實現營收持續提升的能力。因此，如何有效應對這些挑戰呢？

分享建構客戶成功團隊，最需要優先著手的六個面向。

首先，最重要的就是「明確客戶成功的定位和價值主張」，清晰定義客戶成功的角色和職責，與其他部門進行區分，如業務、客服僅是客戶成功的一環。明確闡述客戶成功對公司業務增長和客戶價值實現的重要性，公司上下有一致的共識。

第二點，建立跨部門協作機制。與業務、行銷、產品等部門建立定期溝通和協作機制，消除部門壁壘，避免穀倉效應。

公司高層重要也在乎，才能將客戶成功提升到企業戰略高度，獲得相應的資源和授權，真正的能進行有所作為。

第三點，完善客戶成功的工作流程。梳理和優化客戶生命周期管理的工作流程，從養成、留存、續約等環節，完善客戶成功旅程的工作項目與SOP。

因此，制定標準化的客戶溝通、問題處理、客戶滿意度和健康度評估等執行指南，對於新手團隊上手和營運是很有幫助的。

第四個面向，建立以客戶為中心的績效考核和激勵機制。與高層管理者和團隊成員共同制定SMART目標，定期評估和調整KPI，並公開分享進展和成果。

第五點，加強客戶資料管理和分析能力。建立完善的客戶資料管理系統，運用資料分析工具，深入洞察客戶需求和行為，實現數據驅動的優化效果。

第六點，建構適合客戶成功團隊的企業文化。合適的企業文化可以促進員工參與感、責任感和創新精神，是團隊長期成功的基石。建構客戶成功團隊的企業，需要擁有的文化特質：以客戶為中心、強調協作和透明、鼓勵創新和持續學習、重視數據分析、具備高度的同理心。

建構高效能客戶成功團隊非一蹴而就，須公司上下一心執行。面對種種挑戰，企業須從戰略高度明確客戶成功的價值主張和職責，推動組織變革與文化融合，完善流程方法、績效激勵機制、數據分析能力。唯有在這些方面不斷優化迭代，方能打造出為客戶和企業持續創造價值的客戶成功團隊。

營收

延伸閱讀

唐斯的茫然、團隊的混亂 灰狼能否守住最後一絲尊嚴？

成大研發奈米級螢光元氣彈 提高疾病偵測技術

教育部跨域教師培力 培養學生運算思維、程式設計知能

霧裡看花！《碧藍航線》日服想躲X（推特）審查 貼心喊「遊戲裡沒霧氣喔～」

相關新聞

長榮、萬海齊喊缺船缺櫃…海運價勁揚 第3季旺上加旺

長榮、萬海航運都在昨（28）日舉行股東會，兩家大貨櫃航商均認為，5月是貨櫃、船舶運力雙缺的轉折向上重要時點，市場在第3季...

納智捷電動車 今年拚掛牌萬輛…下月開放接新單

裕隆公司昨（28）日股東會，董事長嚴陳莉蓮強調，品牌納智捷n7電動車將在6月啟動新一波會員招募，開放接新單；至於銷售，今...

航太龍頭首度前進美國設廠 漢翔胡開宏：客戶怕打仗斷鏈就完蛋了

疫情讓民航停擺、零件短缺，漢翔卻靠新業務撐過低谷，不但接連拿下大單，軍機也在斷鏈潮中全數準交。漢翔更將首度跨足海外製造，在地緣政治風險中逆風高飛。

創業之星選秀 ／ITIC總座瞿志豪：從AI、半導體找商機

經濟日報主辦「創業之星選秀大賽」現正熱烈報名中，談到如何在激烈的賽事中脫穎而出，多年來擔任「創業之星選秀大賽」評審的IT...

張家兄弟爭產紛爭延燒 長榮股東會…火藥味濃

長榮昨（28）日股東會上，長榮大哥、董事張國華去年買進海運股票遭控內線交易案再度成為焦點，兩造雙方的王牌律師更在股東會上...

裕隆小股東 提優先購車方案

納智捷n7賣太好，小股東提「優先購車方案」。裕隆納智捷推出n7電動車交車傳佳音，小股東也擔心n7接下來的預購太搶手會買不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。