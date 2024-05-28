新潤新莊整棟商辦29.9億售出 預計第4季交屋、估貢獻 EPS 3.6元
新潤（6186）28日公告，出售新北市新莊區新知段不動產「新北知識產業園區商辦大樓」，總金額29.9億元，交易人為自然人，預計處分利益5.5億元，以新潤股本14.99億元計算，每股可貢獻約3.6元。新潤指出，該棟商辦已申請使用執照，預計第4季可產權登記完成並交屋，屆時可望認列財報。
近年台商回流、產業擴廠下，商用不動產市場火熱，不少建商紛紛將眼光轉往商辦，此次新潤位在新莊的「新知商辦」大樓被自然人整棟買下，包括地上11樓、地下3層商辦大樓和停車位130個，總計建物面積約4,585.2坪。
該案為新潤在2019年10月透過政府標售新莊北側知識產業園區區段徵收土地同時，以總價7.6億元取得約907.5坪的建地，每坪得標單價83.72萬元。
展望今年，新潤今年住宅、商辦完工交屋下，有望獲利豐收，除了「新知商辦大樓」外，住宅還有包括總銷23億元新北泰山區「新潤A5」、總銷9.3億元的新北淡水區「新潤心苑」，已經100％完銷，以及總銷15億元的桃園蘆竹區的「新潤麗蒔」。
另外，年底還有位在台北市南港區，與亞昕（5213）合建，分回55億、已售95％的「擎天森林」案完工，該案業績貢獻將延續至明年。新潤表示，明年起至2027年的三年完工案量可達214億元，中長期營收動能來源無虞。
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