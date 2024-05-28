全福角膜炎新藥臨床設計變更 加速臨床收案進度
全福生技（6885）28日宣布，治療神經營養性角膜炎新藥BRM424的二期臨床試驗，已向美國食品藥物管理局（FDA）提出臨床試驗設計變更申請，將臨床設計由雙盲、隨機分配、安慰劑對照的藥效與安全性試驗，變更為開放性、隨機分配的劑量範圍試驗。
全福生技指出，待美國FDA的30天審查期無提出意見後，將依變更後之臨床試驗設計執行。
鑑於BRM424新藥已獲美國FDA孤兒藥資格認定，經與科技顧問(SAB)會議暨專家群討論臨床開發與法規策略後，將BRM424二期臨床試驗設計變更為開放性劑量範圍試驗，並提高BRM424不同的測試劑量，每組劑量各收六位病人；且也將臨床試驗點由單一國家擴增為美國與巴西等多國多中心。預期將可加速此罕見疾病之收案進度，同時亦能快速獲得臨床藥效的驗證。
全福生技董事長林羣及總經理徐文祺都表示，為讓神經營養性角膜炎新藥BRM424能盡早提供病患治療選擇，經與專業顧問團隊多次討論後，決定調整二期臨床試驗設計，有助加快新藥開發進度，對公司營運朝正向發展。
神經營養性角膜炎是一種罕見退化性、致殘性眼疾，主要病理原因是三叉神經受損，發病率不到萬分之五，三叉神經病變可造成角膜感覺的傳入神經異常或中斷，使無法維持角膜上皮層之完整性，而出現持久性、反覆性角膜損傷；病人通常從角膜變薄、潰瘍開始，並失去感覺，嚴重時角 膜開始溶解及穿孔，甚至影響視力導致失明。
在臨床上，神經營養性角膜炎缺乏有效治療方法，為眼角膜創傷中不易癒合與治療的疾病，通常治療方式為消極的點人工淚液及抗生素眼藥液，積極治療方式為侵入性之外科手術。
根據研調機構Verified Market Research資料顯示，2022年全球神經營養性角膜炎市場規模約1.94億美元，年均複合增長率高達19.2%，預估2030年市場規模將達到6.81億美元。
▪ 套房月租7千5！房東開價320萬問「要買嗎」引激辯 她以1理由放棄
▪ 火災後著急脫手？他揪「晴空匯」高樓層豪宅「光速喊售」 驚：太快了吧
▪ 住戶惡意欠繳管理費 社區委員祭3招：乖乖繳3年沒再犯
▪ 囤房稅2.0將上路、多戶族趕送房？首季贈與創新高
▪ 台南人愛買什麼房？這產品占一半、房價年漲1成照買
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言