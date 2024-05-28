日盛台駿泰國租賃子公司開業 正式進軍東協市場

日盛台駿國際租賃指出，在曼谷設立的Infinite Leasing(Thailand)公司，27日在泰國官方、知名企業、銀行界、當地僑界等貴賓見證下正式啟動營運，不僅是日盛台駿集團拓展東南亞國協市場的重要里程碑，也為集團增添新的成長動能。 Infinite Leasing(Thailand)董事長朱志威表示，日盛台駿為拓展區域事業版圖、提升整體營收來源，鎖定東協市場作為集團發展新主軸。看好泰國政經發展穩定、商業與投資環境開放，且泰國政府近年積極推動經濟轉型與獎勵投資，台商赴泰國投資金額大幅增加，為日盛台駿進軍泰國租賃市場提供良好契機。

Infinite Leasing(Thailand) 27日在曼谷舉行開業儀式，日盛台駿國際租賃董事長簡志明、總經理暨Infinite Leasing(Thailand)董事長朱志威率高層主管親自出席，泰國參議員暨國家改革指導會議經濟改革委員會主席薩諦特林彭潘博士(Sathit Limpongpan)、泰國上市公司Takuni集團總裁暨泰國社會發展及人力安全部部長顧問喬恰帕育那維恰博士(Chatchai Payuhanaveechai)、瑞穗銀行台灣營業部總經理林裕新、泰國台商總商會會長陳漢川及十餘家駐曼谷台資銀行和泰國當地銀行高層主管等嘉賓親臨出席祝賀。

Infinite Leasing(Thailand)總公司座落於曼谷金融商業區，係由日盛台駿、瑞穗顧問(泰國)與泰國上市公司Takuni集團合資成立。公司的業務以企業金融、車輛分期為發展重心，聚焦商用車、大巴士及生產設備融資租賃業務，將掌握疫後泰國觀光業回溫、新能源產業發展、台商南進等商機，採取穩健推進之策略，逐步擴充產品及業務範疇，開拓新市場商機。

日盛台駿的前身日盛國際租賃深耕租賃市場已逾40年，2022年底與台灣工銀租賃合併後，以日盛台駿的品牌再出發，不但資產規模壯大，業務更趨多元，海外佈局也加速推進，目前除了車輛分期、設備融資租賃、企業長期租車、企業融資等核心業務外，也跨入綠能投資及機車分期業務。日盛台駿在兩岸轉投資的主要子公司包括日盛全台通、日盛全能源以及位於蘇州的日盛國際融資租賃、台駿國際融資租賃，前進東協市場後，集團規模持續壯大。

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