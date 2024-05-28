撇政治紛擾 鼎越開發：「京華廣場頂級商辦園區」目標2027年完工
針對目前紛擾的京華城容積率，「京華廣場頂級商辦園區」開發商鼎越開發再次強調，一切均依法合規，未來將以合約方式保障客戶所有租售權益。
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。在結構工法上，更採用與台北101同級鋼材SM570，CFT柱內灌漿及BRB挫屈束制斜撐，抗震力可達六級（0.36G）。
鼎越開發表示，近來台北市商貿版圖隨著產業企業需求逐年擴張，台北大巨蛋的開幕，也為「南松山開發計畫」逐漸揭開序幕。就北市府的都市規畫藍圖，將以亞洲最大的鐵道文創園區為核心，串聯周邊台北101百貨密集商圈、松菸、大巨蛋、京華廣場頂級商辦園區等產業、商業、休閒、文化機能建設，屆時，道路沿線綠化，將成為市中心大面積開放公共空間。
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」以全球營運總部為定位，內含ESG理念，結合環境共生理念，除了認養周遭的復盛公園將打造成生態景觀公園，更規劃全球首座高樓層帷幕陽台種樹，層層規劃二至三米深大陽台，種樹、吸碳、抗暖。
鼎越開發表示，「京華廣場頂級商辦園區」是全國首座頂級綠色商辦，全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心；辦公空間規劃4.3米樓高，超過20米以上的辦公無柱空間，且搭配VRV獨立冷暖空調和全熱交換機。園區更設有多功能多媒體會議中心，美食街與美食餐廳，完整商務配套更有助於提升員工的幸福度與工作效率。
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