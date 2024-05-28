快訊

連存證信函都不理…住戶惡意欠繳管理費 社區委員祭3招：乖乖繳3年沒再犯

地牛翻身！19:05花蓮近海地震規模4.4 最大震度3級

國會改革三讀挨批違反權力分立 傅崐萁向國民宣告：一定廢除監察院

撇政治紛擾 鼎越開發：「京華廣場頂級商辦園區」目標2027年完工

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供

針對目前紛擾的京華城容積率，「京華廣場頂級商辦園區」開發商鼎越開發再次強調，一切均依法合規，未來將以合約方式保障客戶所有租售權益。

鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。在結構工法上，更採用與台北101同級鋼材SM570，CFT柱內灌漿及BRB挫屈束制斜撐，抗震力可達六級（0.36G）。

鼎越開發表示，近來台北市商貿版圖隨著產業企業需求逐年擴張，台北大巨蛋的開幕，也為「南松山開發計畫」逐漸揭開序幕。就北市府的都市規畫藍圖，將以亞洲最大的鐵道文創園區為核心，串聯周邊台北101百貨密集商圈、松菸、大巨蛋、京華廣場頂級商辦園區等產業、商業、休閒、文化機能建設，屆時，道路沿線綠化，將成為市中心大面積開放公共空間。

鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」以全球營運總部為定位，內含ESG理念，結合環境共生理念，除了認養周遭的復盛公園將打造成生態景觀公園，更規劃全球首座高樓層帷幕陽台種樹，層層規劃二至三米深大陽台，種樹、吸碳、抗暖。

鼎越開發表示，「京華廣場頂級商辦園區」是全國首座頂級綠色商辦，全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心；辦公空間規劃4.3米樓高，超過20米以上的辦公無柱空間，且搭配VRV獨立冷暖空調和全熱交換機。園區更設有多功能多媒體會議中心，美食街與美食餐廳，完整商務配套更有助於提升員工的幸福度與工作效率。

鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供
鼎越開發指出，「京華廣場頂級商辦園區」聘請台北101的營造團隊日商華熊建造，如期如質，目標2027年完工。全案擁有三座空中浮島花園，銜接各棟建築，讓在此上班的同仁可以走出戶外，放鬆身心。鼎越開發提供

台北101 商辦 華廣

延伸閱讀

周杰倫8月大巨蛋開演唱會？遠雄回要過「這關」

中職／悍將主場人氣躍居榜首 林華韋特別提到好奇心

中職／龍星大樂主題日3戰已賣4萬5千張 大巨蛋確定連13場破萬

中職／19588人！悍將大巨蛋票房完售 再創球團史紀錄

相關新聞

撇政治紛擾 鼎越開發：「京華廣場頂級商辦園區」目標2027年完工

針對目前紛擾的京華城容積率，「京華廣場頂級商辦園區」開發商鼎越開發再次強調，一切均依法合規，未來將以合約方式保障客戶所有...

環台軍演、2024房市黑天鵝飛來了？專家們這麼看

新任總統賴清德發表就職演說僅三天，中國大陸就展開環台軍演。一般認為，兩岸關係是今年房市最大變數，如今黑天鵝出現了嗎？房市會降溫嗎?房價有可能回跌嗎?

路易莎咖啡去年獲利亮眼 突然宣布不上櫃的背後盤算

路易莎（2758）是本土連鎖咖啡龍頭，2020年以500家門市，超越稱霸多年的星巴克，成為國內新一代黑金霸主。董事長黃銘賢十分活躍，近年不僅大力推動路易莎品牌出海，喊出要將平價好咖啡推廣到全世界，也開設不少新型態門市。從財務表現來看，路易莎近三年獲利表現穩定，2021年到2023年每股純益4.4元、5.03元、6.28元，今年首季EPS也有1.5元，突然宣布撤回上櫃申請令市場訝然。

慶祝科技大咖來台 101大樓下周會做這件事

外貿協會董事長黃志芳今日宣布，今年COMPUTEX增加許多跨界合作，為慶祝國際科技產業大咖來台，6月2日晚上6時30分至...

日盛台駿進軍東協 三方合資泰國子公司正式開業

日盛台駿國際租賃（6958）28日宣布正式啟動東協據點營運，開拓海外市場展新局，在曼谷設立的Infinite Leasi...

泰山股東會／改選董事公司派全拿 董座劉偉龍：今年營運拚轉盈

食品大廠泰山（1218）今(28)日召開股東常會，並完成董事改選。龍邦（2514）入主泰山後，此次公司派以過半股權優勢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。