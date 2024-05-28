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東訊攜手文化大學共同培訓溫室氣體管理人才

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

東元（1504）集團旗下東訊（2321）公司宣布，與文化大學ESG永續創新研究中心合作，共同簽署產學合作備忘錄（MOU），雙方未來將致力於培訓溫室氣體管理人才，協助企業快速完成溫室氣體盤查作業，進而達到碳排管理及加速解決企業淨零轉型需求。

東訊董事長劉兆凱及文化大學副校長王志誠代表進行簽署，雙方承諾未來將共同合作培育「綠能人才」與產學研發，積極落實雙方ESG社會責任承諾。

劉兆凱表示，東訊近年來積極開發ESG領域的企業解決方案，包含智能運維、用電管理、碳排管理等多種系統，其中因應政府「2050淨零碳排」目標所推出的全數位溫室氣體盤查工具，產品應用AI辨識技術，可將掃描後的數據自動編排、自動計算、自動產出清冊，全流程數位化工作，是企業完成盤查清冊最佳工具。他同時表示，文化大學在永續發展領域著墨至深，設有各層級ESG 人才培訓課程，其中溫室氣體盤查課程中採用全數位AI 辨識溫盤工具為教學輔助，提供學員練習未來實際盤查作業，一定會使教學培訓圓滿落實。

王志誠表示，文化大學創校至今60多年，一直以「質樸堅毅」為校訓，近年來秉承創校理念，結合當前國家人才發展趨勢，致力於推動節能減碳人才培育，並緊密扣合聯合國永續發展目標（SDGs）及能力關鍵指標，發展為「最貼近社會趨勢的綜合型永續大學」，這次藉由跨界「兩強攜手」，共同達成2050淨零排放的政策里程，同時盼望能夠創造成功的合作機制與社會影響力。

ESG 文化大學

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