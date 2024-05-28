快訊

國會改革法案三讀 監察院跳腳怒批：違反權力分立

登山客失足…聖母峰攻頂今年累計5死3失蹤 「稜線爆多人」超危險畫面流出

國會改革案三讀 韓國瑜1動作遭綠委批程序有問題「三讀無效」

冠軍建材與15家銀行完成20.4億聯合授信案 超額認購達2.16倍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
冠軍建材（1806）27日宣布與15家銀行完成新台幣20.4億元聯合授信案簽署，簽約儀式由統籌主辦銀行暨管理銀行的台北富邦銀行執行副總莊慧玫代表聯貸銀行團，與冠軍建材董事長林榮德（左）共同完成簽約，全案超額認購達2.16倍。冠軍建材提供
冠軍建材（1806）27日宣布與15家銀行完成新台幣20.4億元聯合授信案簽署，簽約儀式由統籌主辦銀行暨管理銀行的台北富邦銀行執行副總莊慧玫代表聯貸銀行團，與冠軍建材董事長林榮德（左）共同完成簽約，全案超額認購達2.16倍。冠軍建材提供

冠軍建材（1806）27日宣布與15家銀行完成新台幣20.4億元聯合授信案簽署，簽約儀式由統籌主辦銀行暨管理銀行的台北富邦銀行執行副總莊慧玫代表聯貸銀行團，與冠軍建材董事長林榮德共同完成簽約，全案超額認購達2.16倍。

冠軍建材此次聯合授信案用途是供冠軍償還金融機構債務，以及充實中期營運周轉金所需，全案由台北富邦銀行統籌主辦，台新銀行、全國農業金庫、華南銀行、土地銀行、上海商銀、台中商銀、第一銀行及安泰銀行等共同主辦，還包括兆豐銀行、合作金庫、彰化銀行、元大商銀、台灣中小企銀、新光商銀等15家金融同業參與。

冠軍建材表示，全案短期間內即籌組完成，且超額認購達2.16倍，顯見銀行團對冠軍經營團隊的肯定，及對未來發展深具信心。

冠軍建材成立至今已53餘年，為國內陶瓷業界的領導者，並以「冠軍磁磚」、「馬可貝里磁磚」、「安心居」之多元品牌行銷國內外市場；冠軍建材近年更以「最佳表面建材系統提供者」定位，針對旗下品牌力、產品力與通路布建等推動升級計畫。

冠軍建材今年第1季營收達8.55億元、年增34.1%，創近六年同期新高，整體獲利較去年同期由虧轉盈。

冠軍建材指出，藉由本次聯貸案的簽署將為公司營運發展挹注穩定資金，並強化財務體質及業務能量，接下來冠軍將持續進行國內合作簽約門市升級、50大建商工程通路等兩大業務拓展計劃，以及生產效率提升等策略執行。

冠軍建材表示，隨著企業對 ESG 及 2050 年淨零建築趨勢的重視，加上建商、建築師對綠色標章認證與綠建築永續性的要求提升，有利冠軍建材旗下品牌、綠建材拓展，尤其公司今年更針對造橋廠內進行部分產線升級，並引進義大利進口窯爐設備來提升生產效能、降低產品碳排，初估升級、改造後的部分產線可較原先增加約五成產能、約180 萬平方公尺，並同步節能約 20%以上。

兆豐銀行 台北富邦銀行

延伸閱讀

竹市大樓火警燒出充電樁安全問題 竹縣展開全面檢討要升級裝備

買氣熱呼呼 房貸餘額10.3兆衝新高

遠傳提醒用戶進行手機體檢升級 確保通話不中斷

晴空匯火警 備用電源、照明未啟動？他點名建商：曾發生竹北天坑

相關新聞

慶祝科技大咖來台 101大樓下周會做這件事

外貿協會董事長黃志芳今日宣布，今年COMPUTEX增加許多跨界合作，為慶祝國際科技產業大咖來台，6月2日晚上6時30分至...

日盛台駿進軍東協 三方合資泰國子公司正式開業

日盛台駿國際租賃（6958）28日宣布正式啟動東協據點營運，開拓海外市場展新局，在曼谷設立的Infinite Leasi...

泰山股東會／改選董事公司派全拿 董座劉偉龍：今年營運拚轉盈

食品大廠泰山（1218）今(28)日召開股東常會，並完成董事改選。龍邦（2514）入主泰山後，此次公司派以過半股權優勢，...

長榮股東會／小股東不希望被不屬於公司的事影響到股東權益

長榮（2603）今（28）日舉行股東會，長榮海運今天股東會出席率71.48%，經歷家族爭議的股東熱烈發言後，終於在12:...

誠品股東會／重返北車商圈、9月開800坪新店 今年力拚虧轉盈

誠品生活（2926）28日召開股東會，承認2023年財報並通過不配發股利，董事長吳旻潔表示，去年業績已有起色，惟得認列開...

七都5年房價漲幅驚人！台南預售屋漲近9成居冠 專家觀察：不少人為買而買

今天這集來聊聊5年內七都房價漲幅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。