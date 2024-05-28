冠軍建材與15家銀行完成20.4億聯合授信案 超額認購達2.16倍
冠軍建材（1806）27日宣布與15家銀行完成新台幣20.4億元聯合授信案簽署，簽約儀式由統籌主辦銀行暨管理銀行的台北富邦銀行執行副總莊慧玫代表聯貸銀行團，與冠軍建材董事長林榮德共同完成簽約，全案超額認購達2.16倍。
冠軍建材此次聯合授信案用途是供冠軍償還金融機構債務，以及充實中期營運周轉金所需，全案由台北富邦銀行統籌主辦，台新銀行、全國農業金庫、華南銀行、土地銀行、上海商銀、台中商銀、第一銀行及安泰銀行等共同主辦，還包括兆豐銀行、合作金庫、彰化銀行、元大商銀、台灣中小企銀、新光商銀等15家金融同業參與。
冠軍建材表示，全案短期間內即籌組完成，且超額認購達2.16倍，顯見銀行團對冠軍經營團隊的肯定，及對未來發展深具信心。
冠軍建材成立至今已53餘年，為國內陶瓷業界的領導者，並以「冠軍磁磚」、「馬可貝里磁磚」、「安心居」之多元品牌行銷國內外市場；冠軍建材近年更以「最佳表面建材系統提供者」定位，針對旗下品牌力、產品力與通路布建等推動升級計畫。
冠軍建材今年第1季營收達8.55億元、年增34.1%，創近六年同期新高，整體獲利較去年同期由虧轉盈。
冠軍建材指出，藉由本次聯貸案的簽署將為公司營運發展挹注穩定資金，並強化財務體質及業務能量，接下來冠軍將持續進行國內合作簽約門市升級、50大建商工程通路等兩大業務拓展計劃，以及生產效率提升等策略執行。
冠軍建材表示，隨著企業對 ESG 及 2050 年淨零建築趨勢的重視，加上建商、建築師對綠色標章認證與綠建築永續性的要求提升，有利冠軍建材旗下品牌、綠建材拓展，尤其公司今年更針對造橋廠內進行部分產線升級，並引進義大利進口窯爐設備來提升生產效能、降低產品碳排，初估升級、改造後的部分產線可較原先增加約五成產能、約180 萬平方公尺，並同步節能約 20%以上。
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