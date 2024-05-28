中裕股東會／釋多項利多 短、中、長期布局架構完整

中裕（4147）28日召開股東會，董事長張念原表示，愛滋病新藥Trogarzo已創造正營業現金流，今年初至今已與多家公司簽訂各地區的合約，明年營收將有成長動能，未來仍將積極和各種不同地區的合作伙伴結盟，增加銷售管道，再為營運添動能。

張念原表示，中裕已架構完整的 短、中、長期研發項目；再加上竹北廠已通過FDA查廠，開始挹注CDMO營收。

短期方面，中裕的Trogarzo已創造正營業現金流，2024年起陸續與AcedrA、五洲藥物及友華生技簽訂在中東北非、香港澳門及台灣地區獨家銷售契約。對中裕整體利益和長期價值產生積極影響。預計2025年起，中裕營收將有顯著成長。未來仍持續努力，結盟更多地區的潛在合作夥伴擴大Trogarzo銷售。

中期方面，中裕的長效型TMB-365/380鎖定前線用藥，臨床一b結果在CROI 會議上發表，成為愛滋病領域大藥廠與醫界注目焦點。該項目今年初進入了臨床二a研究，預計在今年底或明年初完成公布相關數據。如果研究結果符合期望，預計明年推進至臨床二b研究，並持續與大藥廠進一步洽談授權合作。

長期發展項目則鎖定ADC發展計劃，張念原表示，TMB-365對CD4細胞具有高結合特異性，使其成為理想的抗愛滋病病毒藥物載體。中裕的ADC由高度結合CD4細胞的單株抗體和抗愛滋病病毒藥物組成。一旦與CD4細胞結合，ADC將內化並釋放抗愛滋病病毒藥物，阻斷病毒增殖。與癌症治療中的 ADC相比，中裕的ADC技術的主要區別在於其雙重作用既作為病毒藥物的載體，又作為有效的愛滋病進入抑制劑 (entry inhibitor)。

針對CDMO業務進展，中裕竹北cGMP蛋白質廠己通過美國FDA的稽核，2023年CDMO營收約3,000萬元，目前有數個潛在客戶進行討論中，預期2024年將創造更多CDMO 營收。

中裕今年第1季財報顯示，營業收入1.79億元，年增約1.5倍；本期淨損1,604萬元，較去年同期淨損比較，收斂80%；每股純損0.06 元，已接近損益兩平。

為了支持TMB-365/380臨床二期研究並準備進入關鍵的三期臨床，中裕今年第1季完成現金增資，募集金額 16.4億元，每股淨值提高至15.42元，此舉不止大幅改善財務結構，也有助於未來授權談判。

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