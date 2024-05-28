慶祝科技大咖來台 101大樓下周會做這件事
外貿協會董事長黃志芳今日宣布，今年COMPUTEX增加許多跨界合作，為慶祝國際科技產業大咖來台，6月2日晚上6時30分至10時，台北101會為COMPUTEX點燈，共同行銷。
COMPUTEX今年吸引科技產業界重量級人物來台，包括NVIDIA執行長黃仁勳、Arm執行長Rene Haas、AMD董事長暨執行長蘇姿丰、Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon、Intel執行長Pat Gelsinger、Supermicro創辦人梁見後、恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger等人。黃志芳今笑著說，可說是COMPUTEX有史以來最多CEO的一屆。
黃志芳說，為迎接遠道而來的貴賓和參展商，貿協也與台灣在地選物店plain-me及「科技業有名的獨特文化」乖乖合作，開發展覽周邊商品，也與台灣知名在地糕點品牌微熱山丘合作聯名，推出COMPUTEX專屬的聯名糕點，展覽期間還設立Hospitality Lounge藉由奉茶文化，展現台灣好客精神，「我們要提供參觀者前所未有的觀展體驗」，黃志芳說。
COMPUTEX今年的主題為「AI串聯，共創未來」（Connecting AI），今年吸引1500家參展商參與，使用4500個攤位，貿協及台北市電腦公會預計將有五萬人蒞臨參觀，匯集全球科技業者、新創企業、創投、加速器等夥伴共襄盛舉。
同步舉辦的InnoVEX創新與新創展區，今年則有來自逾30國400家新創企業參展，涵蓋了人工智慧、綠色科技、智慧移動、半導體應用四大主題。
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