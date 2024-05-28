富邦證券輔導來億-KY 5月28日完成競拍

富邦證券輔導的來億-KY上市前現金增資發行普通股承銷案，今（28）日完成競價開標。本次來億-KY承銷案採競價拍賣，股數為19,991千股，最低得標價格為每股新臺幣110元，最高得標價格為每股298元，得標加權平均價格為每股新臺幣125.30元，承銷價訂為85元。另外，本次亦辦理公開申購，股數為5,098千股，申購價格85元，5月30日至6月3日為公開申購期間，6月5日公開抽籤，預計6月12日掛牌上市。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，來億-KY專為國際知名品牌代工生產各種休閒鞋、運動鞋及其他特殊功能鞋等鞋類產品，主要客戶包含 adidas、converse、HOKA 及 UNIQLO 等，獲利穩定成長。來億-KY也積極佈局多國生產基地，包括越南、緬甸及印尼，代工製造業務符合國際客戶要求的環保、人權、工安、衛生等標準，在製鞋產業中具備良好的口碑。

來億-KY 2023年營業收入為280.1億元、毛利率為13.47%，每股稅後盈餘6.26元；2024年第一季營業收入為77.7億元、毛利率為19.09%、首季每股稅後盈餘已達3.36元，皆較去年同期大幅成長，加上巴黎奧運的運動商機，市場樂觀看待其今年度營運表現。