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泰山股東會／改選董事公司派全拿 董座劉偉龍：今年營運拚轉盈

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
泰山改選，公司派全面掌控董事會，董事長劉偉龍有信心今年營運拚轉虧為盈。記者宋健生/攝影
泰山改選，公司派全面掌控董事會，董事長劉偉龍有信心今年營運拚轉虧為盈。記者宋健生/攝影

食品大廠泰山（1218）今(28)日召開股東常會，並完成董事改選。龍邦（2514）入主泰山後，此次公司派以過半股權優勢，順利拿下6席董事及3席獨董，全面掌控公司經營權，董事長劉偉龍會後表示，對公司營運展望相當樂觀，今年應可轉虧轉盈。

劉偉龍細數龍邦入主泰山以來的經營成果，他說，泰山去年上半年累計虧損4.5億餘元，龍邦5月接手經營後，第3季獲利1.74億元，第4季獲利1.96億元，短短半年就賺了3.7億餘元，讓全年虧損縮小到僅剩8,000萬元。而今年第1季獲利1.55億元，整體營運已經步入正軌。

展望今年，劉偉龍說，每年第2季、第4季為食品業的傳統淡季，但以泰山的營運現況來看，今年將呈「淡季不淡、旺季更旺」走勢。而泰山也已完成幕僚長、營運長、研發長及技術長的專業人才佈局，配合此次董事全面改選，將可啓動全新投資，全心投入公司營運，為8萬多名股東創造最大利益。

泰山去年稅後虧損8,087萬元，每股稅後虧損0.17元。由於期初未分配盈餘為2022年處分全家便利商店股權收益，但法律效力仍待商榷，股東會通過不配發股利。

對此，劉偉龍特別向股東表達歉意，他強調，今年本業展望相當好，未來股利分配絕對會讓股東滿意。

而為避免發生衝突，今天的改選，現場安檢相當嚴格，包括保溫瓶等可能的危險物品都交由公司保管，還有不少員工維持秩序。所幸整體會議流程進行相當順利，約半小時結束，並未出現鬧事情況。

龍邦去年以股權優勢入主泰山，短短一年又提出全面改選，令市場訝異，期間兩位獨董黃慧萍及蕭勝賢一度表達反對，蕭勝賢更在會後辭職，但議案仍然通過。

而外界原以為經營權大戰再起，最後僅有公司派一份提名名單，並無挑戰者；股東、前董事長詹景超雖然聲請假處分力阻改選，但遭法院駁回。據了解，詹景超手中持股「幾乎快處分完了」，因此無力回天。

此次董事當選名單，包括：董事長劉偉龍、韓泰生、劉煌基都為現任董事，邵明斌、前總統李登輝辦公室主任王燕軍及詹晉嘉則是新任董事，三位獨董為王財安、胡義福、陳威宇。

值得注意的是，去年經營權之爭一度傳出詹家第三代詹晉嘉靠攏龍邦，在此次改選，也正式入列董事會。

對於詹晉嘉未來的角色，劉偉龍指出，公司用人沒有色彩或是背景問題，而是專業導向。詹晉嘉本身對泰山非常熟悉，也有豐富經驗，因此將專任董事，希望借重他的專業，提供經營團隊指導與協助。

泰山 股東會

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