長榮股東會／小股東不希望被不屬於公司的事影響到股東權益

長榮（2603）今（28）日舉行股東會，長榮海運今天股東會出席率71.48%，經歷家族爭議的股東熱烈發言後，終於在12:47結束。此次股東會投保中心也請長榮海運針對證交所罰長榮海運一事進行提問，長榮海運董事長張衍義表示，已向證交所提出申覆應撤銷原先處置，長榮律師陳錦旋則指出，長榮海運重訊發布的時間點完全沒有問題。

長榮海運董事長張衍義表示，5月6日收到交所來函，因內控有缺失要求文到5日內要繳交20萬違約金，長榮海運先繳交20萬元違約金，公司在收集完整資料後已向證交所提出申覆，應撤銷原先處置，提請證交所撤銷原先處置。

長榮海運總經理吳光輝對於全球貨櫃輪市場景氣展望指出，歐洲需求確實在增加，歐洲的旺季是六月到九月，今年5 月就開始旺，是相關業者唯恐回到疫情期間的狀況，因而提早啟動。全球海運市場運力短缺問題比4月所看到的情況更嚴重；大陸原本不缺櫃到現在已經缺櫃，市場缺船及缺櫃問題不斷浮現，航運產業界目前呈現缺櫃當中，針對客戶使用貨櫃的情況也已請求客戶協助高貨櫃周轉率，如果延遲要加收費用。

紅海危機影響，地緣政治效益第一季延伸到第二季，第三季本來就是傳統旺季再加上物流璉的發展，以及紅海危機進行的船舶調配，即使立即解決，也需要約二個月的時間才能恢復，因此到第三季都可以樂觀看待，但第4季以後的狀況，還是要持續觀察。

長榮股東會中小股東表達，不希望不屬於公司的事情被搬到公司來影響股東權益。另股東林文鵬指出，巴拿馬長榮國際的資產交易，包括去年購買新加坡長榮股權，以及長榮海運與巴拿馬長榮國際進行資產交易，有交易必要性嗎，是張國華(長榮大哥)要出售，長榮就要交易嗎。 林文鵬更指出，長榮國際出售長榮航（2618）股權，是張國華與柯麗卿的內線交易，若以長榮航昨日股價計算，犯罪所得超過二百億元。

張衍義表示，長榮海運專注本業，與巴拿馬國際交易是因應所需。

長榮律師陳錦璇則進一步指出，巴拿馬官方網站上面登記，目前為止的PP都是張國華，用長榮海運PP不是張國華的前提做的文章，說EIS交易無效300億元蒸發，這非常誇張的說法，也相信檢察官不會不知道這點，長榮海運這麼嚴謹，不會不去弄清楚長榮國際巴拿馬代表的是誰，可以很確定，這部分在法定上面來講，商業登記上就是明確無疑的代表人認定標準。

陳錦璇表示，長榮國際出售長榮航股權，根本不知道買家是誰，且董事會通過決議，不一定要發布重大訊息，若有犯罪所得，是以重大消息發布前十個日平均股價計算，所以不是沒有二百億元以上。

商品推薦