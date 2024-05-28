誠品股東會／重返北車商圈、9月開800坪新店 今年力拚虧轉盈

誠品生活（2926）28日召開股東會，承認2023年財報並通過不配發股利，董事長吳旻潔表示，去年業績已有起色，惟得認列開設新店的相關費用，導致仍為虧損，但在大店陸續開幕營業下，預期今年營收可有雙位數成長，全年力拚轉虧為盈。

誠品近年積極線上、線下全面發展，且展店腳步未歇，吳旻潔表示，過去3年因疫情關係，誠品撤出台北車站捷運店、台北車站K區地下街，但今年誠品將重返北車商圈，預計9月將在忠孝西路、公園路交叉口的大樓，開設800坪空間的中型店，房東方為諾貝爾眼科，除了書店外，也有餐飲等複合空間，有望為誠品帶來不無小補的利潤。

商場、餐旅事業方面，吳旻潔表示，去年台灣、香港實體通路成長很好，台灣去年終端營收年增近3成，今年有望維持雙位數成長，而誠品行旅去年接近損平，今年首度獲利，樂觀看待可開始貢獻獲利。

大型店面方面，吳旻潔指出，誠品生活松菸店接棒營業24小時後，業績翻倍成長，加上大巨蛋陸續還有餐飲店將開幕，受惠人潮下，未來有望持續維持好成績，而近期開出的誠品生活新店、誠品台480大店表現也不錯，其中誠品生活新店會是有史以來第一個年營收超過40億元的店點，而台中480店預計今年第3季可穩定貢獻獲利。

至於預計4季開幕的台南碳佐麻里大店，吳旻潔表示，該店佔地6000坪，很特別的是業主從建築開始就量身為誠品設計打造，未來外觀相當漂亮，不過因為建築時程問題，開幕時間預計延後至明年上半年開幕。

誠品近年積極發展「虛實融合全通路文化生活生態圈」策略，針對線上部分，吳旻潔表示，除了疫情外，過去電商為虧損的主要原因之一，但發展線上通路勢在必行，因為未來最有價值的東西就是數據，而誠品在這方面著墨很深，像誠品目前全台有375萬名會員，不重複消費的會員有200萬名，APP會員數130萬名。

展望未來，吳旻潔表示，誠品線上今年虧損持續收斂，預計虧損可減少5000萬元，目前營收占比一成，力拚明年可以提高至20％左右，將持續提高流量轉換率等，以提升毛利率，未來三年積極做到損平，而實體店面目標是明年每一家都可達獲利狀態，整體而言，誠品有望今年虧轉盈，未來審慎樂觀看待。 誠品生活董事長吳旻潔。記者朱曼寧／攝影

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