助企業接軌國際銀髮產業 商研院推東京銀髮商機考察團

台灣正邁入「高齡社會」，各種需求共同構建出一個龐大銀髮市場商機。為推動台日銀髮健康產業的國際交流與合作，商研院將於6月24日至28日籌組「2024日本東京銀髮商機考察團」，展開為期五天的考察行程，帶領業者參訪日本開創銀色新商機的標竿企業，深入瞭解當地銀髮相關產業的最新發展及服務模式。

商研院表示，「2024日本東京銀髮商機考察團」擁有三大特色，包括1.促進台日銀髮健康產業的國際交流與合作。2.掌握台日銀髮健康市場趨勢，發掘龐大的商機。3.深入了解最新的商業模式及服務樣式。

商研院指出，日本是全球高齡化程度最高的國家之一，其長照產業的發展經驗和創新服務模式，值得台灣業者借鑒和學習。這次將參訪的企業，包括科樂美Konami (健康娛樂化熟齡健身課程)、Kewpie(日本照護食品)、未來企劃(跨世代生活共享熟齡多元共居)、篤志丸(偏鄉熟齡支援移動販售服務)、Bspr(遊戲化延緩失智的健腦活動APP)、日本調劑(用藥e化的服藥記事本)、Club Tourism(熟齡旅遊規劃)、AEON永旺株式會社(以人為本商圈活化的熟齡購物中心)…等多家日本家喻戶曉的企業品牌。

商研院長王建彬表示，商研院每年舉辦各種國際參訪團，探索新模式、新科技、百年老店，以及銀髪與健康等主題。由於邀請日本優秀廠商參與不易，因此本團名額有限，欲報名從速。

相關資訊與報名請洽https://bit.ly/2024CDRI06TOKYO，或電洽(02)7707-4929 謝小姐。

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