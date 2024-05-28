囤房稅2.0來了 首季全國送房量創新高

內政部統計，全國2024年第1季贈與移轉棟數達1萬6,610棟，為2016年房地合一稅上路以來同期新高；全國2024年第1季繼承移轉棟數則達1萬7474棟，是自2016年同期次高，僅次於2023年第1季的1萬8,671棟。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期打房手段劍指「多戶族」，提高雙北的贈與移轉需求；此外，隨著國內高齡化趨勢不變，加上許多屋主在高額土地增值稅考量下，繼承移轉棟數高居不下勢不可逆。

綜觀六都第1季贈與移轉量，最大量體與漲幅都集中於雙北，新北市今年第1季破3千棟，共3,269棟、年增5.7%，台北市3,269棟、年增15.8%。

桃園以南量體不如雙北，且今年贈與移轉與去年同期相比也差異不大，桃園市1,505棟、年減0.5%，台中市1,811棟、年減7.4%，台南市1,098棟、年增1.4%，高雄市1,715棟、3.9%，其中以台南市移轉量敬陪末座。

徐佳馨指出，南部許多民眾對於生前贈與的財產規劃接受度不高，因此贈與移轉量相對低，然而去年底「囤房稅2.0」於立法院三讀通過，且央行輪番祭出信用管制壓縮房貸條件，基於資產配置考量，較熟稔生前贈與財產規劃的雙北多戶族群，贈與移轉需求大幅上升。

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