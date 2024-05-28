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七都5年房價漲幅驚人！台南預售屋漲近9成居冠 專家觀察：不少人為買而買

聯合新聞網／ 蜜蜂爹
七都近5年房價漲幅驚人。買房示意圖／ingimage
七都近5年房價漲幅驚人。買房示意圖／ingimage

今天這集來聊聊5年內七都房價漲幅。

從中古屋漲幅來看，新竹縣市以65.7%奪冠，雙北以南五都漲幅均超過35%。

台南預售大樓單價在5年間從每坪17.8萬元漲到33.7萬元，漲幅為89.7%，將近9成，為七都之冠。

資料來源：永慶房產集團研展中心彙整

篩選條件：

1、交易標的為房地（土地＋建物）、房地（土地＋建物）＋車位、建物。

2、建物型鄉：住宅大樓、華慶。

3、排除樓層1樓、主要用途非住家用、屋齡2年內與親友交易之成交資料。

註：

2019實價登錄資料資料：2019年1月至2019年11月

2023賞價登錄資料：2023年1月至2023年11月

◎本文內容已獲蜜蜂爹授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房價 買房 預售屋

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