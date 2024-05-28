信義房屋攜淡江辦永續講座 邀張為舜談健康建築

信義房屋與淡江大學共同推動「信義社會影響力永續系列講座」，日前請到國際WELL建築研究院亞洲區副總裁張為舜主講「健康、人文與ESG的融合，健康建築之思」，健康建築強調建築物設計時會對應人的健康系統，來提升居住舒適感，關注人的需求，令在場信義年輕主管與淡江EMBA學生皆有感。

淡江大學人資長林宜男表示，淡江信義社會影響力永續系列講座今年聚焦「人才永續」與「居住永續」兩主軸；盛行已久綠建築的趨勢關注環境友善與效能提升，房屋從設計到拆除，在地球資源有限的狀況下，廢料越來越少是主要趨勢，而疫後越來越多人注重健康，健康建築的探討也更熱烈，因為建築物與人的健康息息相關。

WELL健康建築認證已隨著國際間「以人為本」的認知而興起，張為舜表示，過去二十多年，國際間大多探討環保、減碳、減水等，近年來聯合國談「均衡的永續」多了健康的範疇，要兼顧地球與人類，因此許多企業建築會拿綠色認證也會拿健康認證，照顧員工的健康。

張為舜表示，提到健康建築，需先理解什麼是健康？世界衛生組織對健康有三層面，體格、精神、社交健康，要這三個層面都健康沒有生病的狀態才叫健康，打造環境的人包括開發商、建築設計師，對未來使用者的健康，打造一個不容易生病的環境責無旁貸，台灣響應WELL的企業有101、美光半導體工廠、保時捷辦公室、月子中心、住宅，眾多飯店、渡假村等，健康建築逐漸成為剛需。

信義房屋的年輕主管也積極與張為舜對談，信義房屋協理蔡政良提問，WELL認證對不動產的附加價值，有實際案例可以說明嗎？張為舜舉例，中國大陸的辦公樓的空置率普遍高達近40%，但統計發現有WELL認證的辦公大樓空置率不超過５％，表示普遍大陸的500強公司選擇辦公大樓會注重員工在辦公室內的健康議題，願意支付相對較高的租金。

張為舜說，有些企業的差旅政策，會要求員工出差時入住有WELL認證的飯店，確保員工在工作時的任何狀態都相對健康，也曾做過研究，發現55歲以上的族群願意花費更高預算購買健康住宅，而WELL認證標準的制定結合心理學、行為學等科學，例如現代很多年輕人處於長期缺水狀態，缺水會容易認知障礙、失智症，因此WELL認證有一個標準是，如果辦公場所夠大，每三十公尺要設一個直飲水點，讓員工方便取水飲用。

無獨有偶，信義房屋以人為本的精神，也體現在開發事業中，信義企業集團旗下信義開發將2023年訂為「共融預建築」元年，宣示要透過永續建築工法、引進社區營造等作法，打造台灣ESG標竿建案；「共融」是回應信義企業集團創立40年來的企業倫理初心，兼顧客戶、員工、股東、社會、環境、供應商等六大關係人的合宜關係；「預」則從新建案角度出發，思索一棟要讓人們居住70、100年的建築，如何藉由施工工法、軟硬體設施的導入，預先準備面對未來環境的變遷。

例如在新莊副都心重劃區推出的「信義嘉學」案，由於主要採光面朝向西側，為兼顧景觀與隔熱節能，該案採用節能雙層中空玻璃，可更高效阻絕外部高溫、紅外線等，降低室內空調使用，另居室空間採用節能隔熱砂漿，使夏季室溫可減少3°C、冬季室溫則可提升4°C，提升住戶居住體驗。

在社區營造部分，信義房屋20年來致力推動社區一家計畫，希望鼓勵社區民眾透過社區營造，重塑美好、互信、互助的社區；而信義開發的建案自客戶購屋後，信義開發即為客戶啟動社造旅程，協助住戶成立Line群組，並提撥經費，交屋前就陸續舉辦相見歡、社造活動、議題講座、施工說明會等，讓客戶彼此從生人變熟人、熟人變朋友，最終連結成里仁為美的友鄰社區，共創社區向心力，「不只要賣好房子，更要賣給客戶好鄰居」；匯集信義房屋40年來對「家」的敏銳觀察，希望為客戶實現永續、美好家園。 信義房屋與淡江大學共同推動「信義社會影響力永續系列講座」，日前請到國際WELL建築研究院亞洲區副總裁張為舜談健康建築。（圖:信義房屋提供）

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