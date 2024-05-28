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囤房稅2.0將上路、多戶族趕送房？首季贈與創新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

住商機構觀察內政部統計，全國2024年第1季贈與移轉棟數達1萬6,610棟，為2016年房地合一稅上路以來同期新高；全國2024年第1季繼承移轉棟數則達1萬7,474棟，是自2016年同期次高，僅次於2023年第一1季的1萬8,671棟。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期打房手段劍指「多戶族」，提高雙北的贈與移轉需求；此外，隨著國內高齡化趨勢不變，加上許多屋主在高額土地增值稅考量下，繼承移轉棟數高居不下勢不可逆。

綜觀六都第1季贈與移轉量，最大量體與漲幅都集中於雙北，新北市今年第1季破3千棟，共3,269棟、年增5.7%，台北市3,269棟、年增15.8%；桃園以南量體不如雙北，且今年贈與移轉與去年同期相比也差異不大。

徐佳馨指出，去年底囤房稅2.0於立法院三讀通過，且央行輪番祭出信用管制壓縮房貸條件，基於資產配置考量，較熟悉生前贈與財產規劃的雙北多戶族群，贈與移轉需求大幅上升。

徐佳馨表示，多戶族利用贈與手段將房產轉往親人，若受贈人取得房屋價值偏低，則未來受贈人轉手時，移轉稅驚人，建議若有相關規劃，可利用土地增值稅自用優惠稅率，以買賣方式移轉墊高成本，抑或是透過專業地政士或會計師規劃，惟要留意金流去向，避免被查稅。

另據內政部統計，六都繼承移轉棟數皆維持減幅，不過整體量體仍處於高檔，並以雙北為最大宗，大家房屋企研公關主任賴志昶分析，雙北房價高、高齡住宅量大，加上少子化等議題，區域「等房族」的占比仍相對顯著。

賴志昶表示，若持有時間長，未來移轉時土地漲價數額恐偏高，為避免高額的土地增值稅，長輩透過繼承將房產移轉予後輩也具有節稅效果。繼承人之後若有移轉需求，可善用房地合一自用優惠、重購退稅等方式，且得先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。

2024年第1季全國及六都贈與、繼承移轉棟數。資料來源：住商機構提供
2024年第1季全國及六都贈與、繼承移轉棟數。資料來源：住商機構提供

內政部 房地合一稅

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