華孚：越南廠產能保守規劃 今年有日韓專案挹注

鎂鋁合金機殼廠華孚今天召開股東常會，總經理甘錦添說，投資越南廠有很多政治因素，產能規劃會相對保守一點，近年華孚積極拓展東北亞市場，今年應該會有來自日韓車廠的新專案貢獻。

華孚近年來擴增產能，馬鞍山廠及含山廠分別於2021年及2023年10月完工，當塗廠將於今年第4季完工並正式量產。新設華孚越南廠預計於2025年第4季完工落成，提供客戶中國以外地區生產解決方案。

甘錦添接受媒體採訪指出，越南廠產能規劃尚未全部完成，土地面積約8.9萬平方公尺，足夠好好運用，但還是要看客戶需求，尤其越南投資「確實有很多政治因素」，甚至美國選舉也會影響，因此越南廠產能規劃相對保守一點，不像先前在中國投資已經對未來數年有明確布局。

中央社記者詢問未來華孚在中國及中國以外產能分布，甘錦添表示，目前沒有相關數字，不過確實有客戶提醒需要先做規劃。

他說，華孚的歐洲客戶營收占比約46%，未來貢獻會持續增加，因為歐洲車廠對鎂鋁合金的導入比較積極，傳統汽車結構例如座椅、支架等產品，換成鎂鋁合金的話，馬上可以大幅減少重量。

甘錦添指出，華孚針對北美傳統車廠去年耕耘很久，已經有不錯成果。另外在東北亞市場，針對日韓車廠也耕耘了3到4年，今年應該會有新專案挹注。

談到毛利率從2023年約30%，降到今年第1季約26%，甘錦添表示，影響因素很多，其中一項是新廠準備量產前的額外成本，包括設備測試、更多人員進駐及客戶認證等成本，相關影響會持續到第2季。

華孚董事長蔡豐賜指出，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）創立公司後，為自己帶來巨大財富，也讓百年汽車產業產生驚天動地的變化。

他說，電動汽車帶動的零件輕量化，以及汽車座艙內智慧化所需要的零件，是華孚過去幾年業績成長的主要動力，華孚車載機構業績占比已達91%，「這樣的趨勢和成長動力，目前還沒看到減弱現象」。

不過，蔡豐賜觀察，近兩年汽車廠市占率版圖有相當大的變化，去年中國取代日本成為全球汽車出口第1名國家，主要因為電動車，中國廠商比亞迪也取代特斯拉成為電動車市占第1名。中國快速崛起，對全球市場衝擊非常大。

蔡豐賜說，華孚是供應鏈一部分，在美中角力衝突下，供應鏈必須有「中國+1」或「台灣+1」增加替代生產基地的思維，尤其台海被認為是不穩定的地方，不僅電子業這樣看待，汽車業也是如此。

華孚近年積極切入車用機構件，帶動產品組合改善及毛利率好轉，2023年合併營收約新台幣57.74億元，年增39%；稅後淨利8.03億元，年增1.48倍；每股盈餘4.17元，年增1.28倍，為近7年新高。

華孚2023年車載機構業務已占營收91%，其中純電動的新能源汽車機構業務占營收53%；3C產品及工業用機構業務約占營收9%。

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