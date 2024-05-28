聯聚子品牌北區推案 鎖定高財商族群

台中豪宅一哥聯聚建設子品牌「理仁建設」，首度插旗北區推出新案「理仁泰舍」，個案近台中捷運綠線文心中清站，規劃均質45坪零店面純住宅，鎖定高財商族群。

聯聚表示，台中捷運綠線自通車以來，軌道經濟效益持續發酵，從北屯機捷特區到烏日高鐵站，捷運站點周邊房價都有不少增值，便捷的生活機能，也吸引愈來愈多民眾想入手捷運宅。

其中捷運文心中清站因緊鄰水湳經貿園區、水湳市場商圈、北平、天津路熱鬧商圈，周邊房價跟著水漲船高。

聯聚表示，「理仁泰舍」不僅有捷運文心中清站，更有完整的生活機能，包括北平路商圈、天津路商圈，交通網絡透過中清路，串聯國道一號中清路交流道與台74線，捷運3站抵達台中市府站與七期百貨商圈、一線直達高鐵台中站。

另外周邊也有立人國小、立人國中、曉明女中等明星學區，無論自住、換屋、置產客群，長遠布局都非常合適。

近年柳川及綠川周邊的水岸廊道建設完成後，廣受好評成效良好，近期台中市建設局也宣布，今年6月將針對麻園頭溪沿岸啟動水岸美化工程，透過水環境整體計畫，改善人行步道與無障礙空間，並結合自行車步道，重新塑造周邊環境，期待結合水岸與綠化，增加市民親近水域的機會，打造舒適且讓人親近的都會環境。

聯聚表示，「理仁泰舍」位於台中北區緊鄰西屯區，緊臨麻園頭溪水岸永久棟距，個案由聯聚建設團隊操刀打造，承襲聯聚對建築美學與質感的追求，建築立面搭配宜居陽台，並以更高標準規劃實用公設，搭配聯聚美學。

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