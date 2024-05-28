開放赴陸團客見曙光 航空雙雄應聲上漲
6月1日實施赴陸禁團令進入最後倒數，觀光署本周將召開會議討論，表示希望兩岸觀光朝健康有序方向發展，商總理事長許舒博透露，可以預期在月底之前會有好的答案，消息帶動航空、觀光股大漲，華航（2610）盤中大漲逾4%，長榮航（2618）、台灣虎航（6757）上漲逾3%。
交通部原在今年3月1日起解除「禁團令」，也就是開放我國組團赴陸旅遊。但之後卻以中國大陸至今未就陸客旅行團來台進行安排，再加上日前又片面改變M503等航路運行方式等理由，突然轉彎禁團令政策，宣布要在6月起恢復禁團令。
不過現在似乎出現解除曙光，交通部長李孟諺先前表示，5月底前將召開跨部會會議討論開放團客議題，並「不排除我方可先釋出善意。」至於開放幅度為何，李孟諺說，交通部會整體考量，也會與業者站在一起，促進觀光。
許舒博表示，兩岸的經貿穩定、旅遊開放非常重要，對於開放團客「可以預期，有這方面的思維」，在月底之前會有好的答案。
受此消息激勵，航空雙雄出量上漲，華航表現較為強勢，股價盤中重新站上10日線。先前華航、長榮航表示，會持續關注旅運需求，並依市場需求陸續調整兩岸航班，受惠於東北亞、北美的客、貨運都很強勁，營運受兩岸的開放時程影響不大。
華航及華信總計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計8航點提供每周62班服務，同時飛航每周70班往返台港；長榮航、立榮航空目前飛航兩岸航點計有北京、上海(含浦東及虹橋)、杭州、成都、廣州、廈門及深圳共8個航點，每周達54班。將持續關注政策動態，並依市場需求與客源變化適時調整。
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