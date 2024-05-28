裕隆股東會／小股東希望推 n7「股東優先購車」方案

裕隆（2201）28日股東常會，自主品牌納智捷推出n7電動車交車傳佳音，小股東也提出很高興裕隆推出的n7銷售不斷衝高，擔心佳評如潮n7 接下來的預購太搶手會買不到，希望裕隆能提出「股東購車優先」方案。

裕隆研發的電動車n7交連量不斷衝高，4月起單月交車量可提高至1,200~1,500台，預計第3季首波9,000台訂單可完成交車，同時納智捷也將於5到6月時，開放第2波訂車。小股東也希望裕隆能提出「股東優先」方案。

裕隆執行長嚴陳莉蓮會中也表示，去年台灣車市恢復正常供應，裕隆汽車獲利也回到疫情前的水準，每股盈餘來到4.63元。去年也是本公司成立70周年，在新能源車時代，「秉持著成為台灣綠色移動創新者」 的目標，自主品牌納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，今年3月底已經開始交車，4月份取得台灣電動車銷售冠軍，接下來，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。

嚴陳莉蓮也進一步表示，至於去年開幕的裕隆城，是新北最大的複合式商場，開幕期間創下單日七萬多人次的紀錄，已成為新店一日生活圈的核心，將為本公司創造更多的獲利。

強化企業ESG的永續發展一直是公司的經營方向，今年本公司已連續十年榮獲台灣證交所「公司治理評鑑排名前百分之五」的殊榮；面對環境變化，裕隆汽車仍會持續強化企業競爭力，為顧客及股東創造最大效益。 裕隆小股東擔心佳評如潮的n7接下來的預購太搶手買不到，希望能有「股東購車優先」方案，可見n7的熱門程度。業者提供

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