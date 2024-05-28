快訊

誠信呢？人資口頭答應46K 她開心回絕其他公司「突改成42K」

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

長榮海運股東會／總座吳光輝：全球海運市場運力短缺問題比4月更嚴重

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
對於市場景氣展望，總經理吳光輝(左)指出，全球海運市場運力短缺的問題比4月所看到的情況更嚴重。黃淑惠/攝影
對於市場景氣展望，總經理吳光輝(左)指出，全球海運市場運力短缺的問題比4月所看到的情況更嚴重。黃淑惠/攝影

長榮海運（2603）28日股東會，針對貨櫃輪市場景氣展望，總經理吳光輝指出，全球海運市場運力短缺問題比4月所看到的情況更嚴重；市場缺船及缺櫃問題不斷浮現，航運產業界目前呈現缺櫃當中，針對客戶使用貨櫃的情況也已請求客戶協助高貨櫃周轉率，如果延遲要加收費用。

吳光輝進一步說道，紅海危機影響，地緣政治效益第1季延伸到第2季，而第3季本來就旺季，現在到第3季都可以樂觀看待，但市場會旺到什麼程度，還是要持續觀察，此外，日前伊朗總統空難後的局勢變化，會持續影響紅海事件動態。

今年4月法說會已經看到市場展望是樂觀，然而4月首周及第二周的指數還在跌，長榮海運擔心遠東會缺櫃，法說會結束後沒有多久5月真的開始缺櫃，造成貨主恐慌運價上揚及缺櫃，開始積極補庫存，目前已經看到全球海運市場運力短缺的問題比4月所看到的情況更嚴重，市場缺船及缺櫃問題不斷浮現。

至於景氣面的部分，國際貨幣基金組織（IMF）於4月發佈全球經濟展望報告（World Economic Outlook, WEO），預估2024年全球經濟增長率為3.2% ，其中預估美國經濟增長2.7%，大陸增長4.6%，歐元區增長0.8%，三大主力經濟體皆正向增長。

目前美國經濟表現良好，歐洲經濟持續復甦，大陸雖受房地產危機影響，但各項提振措施陸續出台，各項市場指標轉好，有助航運市場健康發展。但另一方面俄烏戰爭、中東衝突、紅海危機及美國推遲降息，對全球經濟增長產生負面影響。

全球海運市場供需運價起伏變動大，長榮海運不斷強化各種風險控管，長榮海運北美線的長約比重近五成，這對於未來海運市場退潮後，讓長榮海運被衝擊的力道減少。

美國經濟 長榮海運

延伸閱讀

長榮股東會說明證交開罰一事已向證交所進行申覆

搶艙亂象重演 貨櫃海運報價...漲漲漲

馬祖小三通旅客行李上限35公斤 6月實施先勸導

陸電動車出口大潮 引發海運價漲勢

相關新聞

獨家／黃仁勳必訪愛店再+1！7年來返台都去「這家」剪髮

隨著台北國際電腦展（Computex）即將登場，作為主要講者之一、有「AI教父」之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨...

泰山股東會今改選 公司派全面掌控董事會 詹家第三代幾乎全出局

去年才歷經經營權之爭的老牌食品廠泰山，今日舉行股東會，取得經營權的公司派在不到一年的時間內又提出全面改選董事案，並以股權...

長榮海運股東會／總座吳光輝：全球海運市場運力短缺問題比4月更嚴重

長榮海運（2603）28日股東會，針對貨櫃輪市場景氣展望，總經理吳光輝指出，全球海運市場運力短缺問題比4月所看到的情況更...

裕隆股東會／去年每股盈餘4.63元 嚴陳莉蓮：納智捷n7將開放大眾訂單

裕隆公司（2201）28日股東會，董事長嚴陳莉蓮強調，品牌納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，今年...

囤房稅2.0將上路、多戶族趕送房？首季贈與創新高

住商機構觀察內政部統計，全國2024年第1季贈與移轉棟數達1萬6,610棟，為2016年房地合一稅上路以來同期新高；全國...

聯聚子品牌北區推案 鎖定高財商族群

台中豪宅一哥聯聚建設子品牌「理仁建設」，首度插旗北區推出新案「理仁泰舍」，個案近台中捷運綠線文心中清站，規劃均質45坪零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。