鐳洋參加新加坡科技展 主打便攜式衛星通訊地面設備

網通廠鐳洋科技今天宣布，參加新加坡「亞洲科技 x 新加坡Asia Tech xSingapore（ATxSG）」展，除展示最新衛星技術外，也期望進一步拓展東南亞衛星市場。

鐳洋科技董事長王奕翔指出，本次展覽的重點之一是將成功開發的衛星通訊產品「便攜式衛星通訊地面設備」展示給東南亞國際級衛星廠商，期望將成功的合作經驗，擴展至東南亞市場。

鐳洋科技發布新聞稿說明，今年參展的展品包含主動式陣列天線（AESA）、衛星通訊地面設備（UserTerminal）、立方衛星組裝整合和測試服務（CubeSatAIT）、多軌道衛星技術（Multi Orbit SatelliteTechnology）。

鐳洋科技解釋，此次所展示的陣列天線，可滿足從地球到太空、從低軌道到高軌道衛星等不同場景下的衛星通信需求，陣列天線模組可同時應用地面以及太空設備，讓高速穩定的衛星影像通訊不再是難以突破的天花板。

同時，藉由自身陣列天線射頻技術與獨家研發的追星技術，不僅解決低軌衛星移動快速且需精準接收衛星波束訊號等挑戰，更是突破地面通訊設備的連續收訊角度，以獲得最佳的通訊品質。

新加坡「亞洲科技 x 新加坡Asia Tech x Singapore（ATxSG）」自5月29至31日在新加坡博覽中心舉行。

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