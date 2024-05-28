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泰山股東會今改選 公司派全面掌控董事會 詹家第三代幾乎全出局

聯合報／ 記者林海／彰化即時報導
泰山今日舉行股東會，全面改選董事。記者林海／攝影
泰山今日舉行股東會，全面改選董事。記者林海／攝影

去年才歷經經營權之爭的老牌食品廠泰山，今日舉行股東會，取得經營權的公司派在不到一年的時間內又提出全面改選董事案，並以股權絕對優勢，拿下6席董事3席獨董。詹家勢力除了靠攏公司派的詹家第三代、前副董事長詹晉嘉外，都被踢出董事會。在改選後，董事長劉偉龍則對今年轉虧為盈表示樂觀。

今日改選，現場安檢仍然相當嚴格，可能的危險物品都交由公司保管，更有多位員工維持秩序，避免突發狀況發生，整體會議流程進行相當順利，約半小時就結束，並未出現鬧事情況。

龍邦去年以股權優勢入主泰山又提出全面改選，令市場訝異，由於距離上次改選僅過一年時間，因此兩位獨立董事黃慧萍及蕭勝賢反對，其中蕭勝賢更在會後辭職，但議案仍然通過。

外界原以為經營權大戰再起，最後卻僅有公司派一份提名名單，並無挑戰者，股東、前董事長詹景超雖然聲請假處分力阻改選，但遭法院駁回。據了解，詹景超手中持股幾乎已經處分，因此無力回天。

此次董事當選名單，董事長劉偉龍、韓泰生、劉煌基都為現任董事，邵明斌、前總統李登輝辦公室主任王燕軍，及詹晉嘉則是新任董事，三位獨董則為王財安、胡義福、陳威宇。

經營權 股東會 董事長

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