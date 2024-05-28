台南人愛買什麼房？這產品占一半、房價年漲1成照買

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南預售買氣超車成屋，2023年預售表現呈價量齊揚。圖／台灣房屋提供
台南預售買氣超車成屋，2023年預售表現呈價量齊揚。圖／台灣房屋提供

平均地權條例上路，預售屋禁止換約轉售，但台灣房屋集團統計實價資料，台南市2023年大樓住宅交易量，超過一半以上為預售屋，交易占比從2022年49%，2023年增加至55%，年增5.7個百分點。

包含新成屋及中古屋的成屋市場，交易占比則從2022年約5成，2023年量縮至約4成，預售屋買氣大幅超車成屋。

台灣房屋台南寶家加盟店總經理林哲瑋表示，台南近年包括南科持續開發、北外環快速道路連通南科、台南鐵路地下化、捷運藍線等議題，吸引建商推案，且9成以上大樓建案採預售方式，預售市場供給相對多元，帶動買氣旺盛。

他表示，台南預售市場甚至興起集體團購，不少南科工程師，就鎖定安南區、永康、南科特區一帶，路科工程師則前進南區舉喜重劃區，自住兼投資，一次團購個十來戶的案例屢見不鮮。

林哲瑋說，除了投資買盤，台南自住客群以28~36歲為主力，這些年輕客群對大樓型產品偏好與需求性增高，且多喜新厭舊，加上青安優貸助攻及預售屋分階段付款的彈性，相對推升購屋族在高房價時代更有力進場，2023年7月平均地權條例上路前，台南預售市場出現一波轉售潮，也是拉升預售交易量的原因之一。

觀察台南近一年房價，預售屋、新成屋及中古屋均呈上揚，新成屋及中古屋平均漲幅6~7%，而預售屋2023年平均單價來到34.1萬元，年增13.7%，漲幅同樣超車成屋。

林哲瑋表示，台南房市買氣熱絡，加上通膨及工料成本仍高，帶動房價持續高漲，以目前預售推案熱區，包括像安南區開發較早九份子重劃區、新興的溪東、總安、州南重劃區、商60重劃區、草湖寮重劃區等，平均單價坐3望4，雖房價水位高，對購屋族來說，預售買的是未來價，看準的是未來的增值性。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，平均地權條例上路，預售市場投資買盤雖有稀釋，不過台南受惠豐厚的建設紅利，房市仍以自住及長期置產為主力支撐，隨著近期政策干擾降低，股市紅利挹注市場游資豐沛，相對有利帶動市場持續維持成長動能，以台南為主力的預售市場，推估下半年整體表現仍走向價量齊揚。

台南預售屋與成屋交易表現。 資料來源／台灣房屋
台南預售屋與成屋交易表現。 資料來源／台灣房屋

房價 重劃區 預售屋

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