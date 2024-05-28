長榮股東會說明證交開罰一事已向證交所進行申覆

長榮海運（2603）28日股東會出席率71.48%，長榮海運董事長張衍義宣布開會，投保中心也請長榮海運針對證交所罰長榮海運一事進行提問，長榮海運董事長張衍義表示，已向證交所提出申覆應撤銷原先處置，長榮律師陳錦旋則指出，長榮海運重訊發布的時間點完全沒有問題。

長榮海運董事長張衍義表示，5月6日收到交所來函，因內控有缺失要求文到5日內要繳交20萬違約金，長榮海運先繳交20萬元違約金，公司在收集完整資料後已向證交所提出申覆，應撤銷原先處置，提請證交所撤銷原先處置。

小股東表達，不希望不屬於公司的事情被搬到公司來影響股東權益，也有小股東針對小股東告亂告長榮海運董事十位董事一事，因已影響干擾長榮海運股價及營運一事表達不滿，現場也懇請投保中心，能否協助為小股東們想想法子，能否對這些亂告長榮海運的小股東提告。律師陳錦旋表示，不想被外界解讀長榮海運在威脅股東，對於提告的事要非常嚴謹。

律師陳錦旋表示，長榮海運於112年6月19日董事會通過要出售長榮航空，因為時間跟金額都沒有決定，交給專業經理人去執行，直到8月11日長榮海運正式依內部人申報轉讓持股申報，後續也依出售的概況進行公告，長榮海運重訊發布的時間點並沒有問題。 長榮海運董事長張衍義(左)與長榮律師陳錦旋(右)長榮海運重訊發布的時間點沒有問題。黃淑惠/攝影

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