聽新聞
test
0:00 / 0:00
裕隆股東會／去年每股盈餘4.63元 嚴陳莉蓮：納智捷n7將開放大眾訂單
裕隆公司（2201）28日股東會，董事長嚴陳莉蓮強調，品牌納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，今年3月底已經開始交車，4月份取得台灣電動車銷售冠軍，接下來，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。
裕隆集團股東會由裕隆公司展開序曲，其中納智捷的交車與裕隆城的表現成為焦點所在。
嚴陳莉蓮在股東會中表示，去年台灣車市恢復正常供應，裕隆汽車獲利也回到疫情前的水準，每股盈餘來到4.63元。去年也是本公司成立70周年，在新能源車時代，裕隆秉持著成為台灣 ”綠色移動創新者” 的目標，自主品牌納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，今年3月底已經開始交車，4月份取得台灣電動車銷售冠軍，接下來，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。
至於去年開幕的裕隆城，是新北最大的複合式商場，開幕期間創下單日七萬多人次的紀錄，已成為新店一日生活圈的核心，將為本公司創造更多的獲利。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 全國近13萬戶公益房東減稅 五年增2倍「這裡」最熱
▪ 房貸月付2.3萬能買哪？45個行政區任你選 雙北還有這三區
▪ 實價揭「晴空匯」房價驚人跳漲 他轉手賺2698萬
▪ 免繳稅家庭也可買屋 七都45區可選、這兩區不到400萬
▪ 脫北潮持續！ 桃園這區每天賣7戶、新北5區入榜前十
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言