裕隆股東會／去年每股盈餘4.63元 嚴陳莉蓮：納智捷n7將開放大眾訂單

裕隆公司（2201）28日股東會，董事長嚴陳莉蓮強調，品牌納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，今年3月底已經開始交車，4月份取得台灣電動車銷售冠軍，接下來，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。

裕隆集團股東會由裕隆公司展開序曲，其中納智捷的交車與裕隆城的表現成為焦點所在。

嚴陳莉蓮在股東會中表示，去年台灣車市恢復正常供應，裕隆汽車獲利也回到疫情前的水準，每股盈餘來到4.63元。去年也是本公司成立70周年，在新能源車時代，裕隆秉持著成為台灣 ”綠色移動創新者” 的目標，自主品牌納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，今年3月底已經開始交車，4月份取得台灣電動車銷售冠軍，接下來，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。

至於去年開幕的裕隆城，是新北最大的複合式商場，開幕期間創下單日七萬多人次的紀錄，已成為新店一日生活圈的核心，將為本公司創造更多的獲利。

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