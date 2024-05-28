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富邦證券輔導醫影 5月28日起受理競價拍賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的醫影，將自5月28日起受理競價拍賣。圖為醫影董事長謝穗徽(右二)、策略長許慧貞(右一)、財務長車昕穎(左二)、副總經理施沛澤(左一)共同出席業績發表會。(富邦證券/提供)
富邦證券輔導的醫影，將自5月28日起受理競價拍賣。圖為醫影董事長謝穗徽(右二)、策略長許慧貞(右一)、財務長車昕穎(左二)、副總經理施沛澤(左一)共同出席業績發表會。(富邦證券/提供)

富邦證券輔導的醫影（6637），專注影像醫學設備租賃、經銷業務，深耕市場已逾30年，在台灣醫療產業建立良好口碑。醫影將自今(28)日起受理競價拍賣，期間至5月30日止，競拍底價為每股新台幣60元，競標結果將於6月3日開標，並將依競拍結果決定承銷價格，預計6月中旬上櫃掛牌。

富邦證券資深副總吳春敏表示，醫影協助醫院建置影像醫學科或高階健診中心，從前期營運策略、風險評估到後期施工建造、設備採購、人員培訓等項目，提供客戶整合型醫療採購與管理顧問服務。同時，全球醫材大廠奇異看中醫影對台灣醫療院所影像醫學設備需求掌握度高，對醫療設備也具備高度專業，因此獨家授權醫影經銷其骨質密度儀及肝癌超音波顯影劑等項目，雙方合作關係穩定。

醫影2023年營業收入6.82億元，年成長率達40.0%；每股稅後盈餘5.66元，已連續二年每股稅後盈餘維持在5元以上的高水準，為上櫃生技業者中的佼佼者。2024年醫影第一季營業收入1.71億元，年成長率29.58%，每股稅後盈餘已達2.1元，全年成長可期。展望未來，受惠於高齡化所帶動的醫療照護與預防醫學的需求成長，市場樂觀看待醫影將搶攻高齡社會的健康商機。

富邦 競拍

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